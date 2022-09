El Snapdragon 8 Gen 2 apunta a tener una futura versión «overclockeada»

Qualcomm se encuentra ahora desarrollado el Snapdragon 8 Gen 2, su próximo SoC que se espera sea incorporado en muchos de los smartphones Android de gama alta del futuro. Sin embargo, en torno a él están surgiendo informaciones aparentemente contradictorias, porque por un lado se dice que priorizará la eficiencia energética sobre la potencia, pero ahora han surgido rumores de una variante overclockeada para hacer frente a las críticas recibidas y al A16 Bionic de Apple.

El Snapdragon 8 Gen 1, que fue incluido en muchos de los smartphones Android de gama alta que aparecieron durante la primera mitad de 2022, no ha estado libre de polémicas al haber recibido críticas por sus problemas de sobrecalentamiento. Aquello fue atribuido al proceso de fabricación que Samsung, que al parecer no alcanzó los niveles de calidad exigidos. Por su parte, la variante Plus del Snapdragon 8 Gen 1 emplea el proceso de 4nm de TSMC y mejoró tanto en potencia como eficiencia para erigirse como el procesador predilecto entre los smartphones Android de gama alta.

El mercado de los SoC basados en la arquitectura ARM está muy disputado, así que Qualcomm está prácticamente obligada a desarrollar y comercializar el Snapdragon 8 Gen 2 si no quiere perder la buena posición de la que goza en el ecosistema de Android. Según los rumores, la compañía tiene la intención de centrarse en la eficiencia en lugar de la potencia, pero, viendo las críticas recibidas y la desconfianza generada, habría rectificado en parte para preparar una variante overclockeada del Snapdragon 8 Gen 2.

El rumor viene Digital Chat Station y explica que la versión estándar del Snapdragon 8 Gen 2 tendrá núcleos de alto rendimiento que funcionarán a una frecuencia de 3,4 o 3,5 gigahercios, pero que el año que viene aparecería “una versión de frecuencia ultra alta”. El mismo filtrador ha expuesto que el procesador gráfico, que tendría que ser un Adreno 740, superará a su rival procedente de Apple, aunque está por ver si se refería al A16 Bionic o una generación anterior.

Sobre el A16 Bionic, que ha sido incluido en el iPhone 14 Pro, Apple ha comentado que es un 40% más rápido que sus rivales a la vez que incluye unos núcleos de alto rendimiento que funcionan a una frecuencia de 3,46GHz. Por su parte, los núcleos de alto rendimiento del Snapdragon 8 Gen 1 van a 3,2GHz.

Es importante tener en cuenta que estos no son más que rumores, así que veremos cómo sale al final el producto cuando sea anunciado oficialmente e implementado en algunos dispositivos. Eso sí, la preocupación por el rendimiento del hardware en los últimos años ha llegado a extremos realmente absurdos tanto en ordenadores personales como en la movilidad, ya que desde hace tiempo los dispositivos de gama media-baja y superiores van muy sobrados en ese frente, así que el tema debería centrarse en aprovecharlo mejor con software más y mejor optimizado.