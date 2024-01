Cyberpunk 2077: actualización de corrección de errores en breve

El mes pasado se cumplieron tres años desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077 (sí, tres años, así de rápido pasa el tiempo), tres años en los que el título de CD Projekt Red ha acaparado una enorme cantidad de titulares. referencias que, revisadas ahora cronológicamente, nos muestran la espectacular evolución que ha experimentado el título de los creadores de la sensacional saga The Witcher, que fue su principal activo para poder acometer un proyecto tan complicado y ambicioso como CP2077.

Como seguramente recordarás, su debut fue, sencillamente, lamentable. El juego llegó al mercado estando aún muy verde, con bastantes ausencias con respecto a lo que nos habían prometido, carente de la más básica de las optimizaciones y, además, con versiones para la pasada generación de consolas que daban vergüenza ajena. Uno de los peores lanzamientos de la historia que habíamos vivido hasta ese momento, aunque tanto 2022 como 2023 han elevado muchísimo el listón en este lamentable sentido.

Con aquellos inicios, cabía esperar que su historia fuera corta y desastrosa, pero afortunadamente CD Projekt Red tomó el camino difícil pero correcto, es decir, el de arreglar el juego, para convertirlo, sino en todo aquello que habían prometido, sí al menos en un título digno de las expectativas que habían alimentado durante años. Y así, poco a poco pero de manera constante, Cyberpunk 2077 fue trazando su arco de redención, hasta convertirse en lo que es hoy en día.

⚙️ We are aiming to have a new patch for #Cyberpunk2077 out sometime next week. It will tackle the most common issues reported by players, including finisher animations.

Stay tuned for more info coming after the weekend.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 26, 2024