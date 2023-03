Nuestros lectores hablan: juegos para PC y requisitos inflados, un problema muy grave

El tema de los juegos para PC y requisitos inflados no es algo nuevo, es un problema que lleva en el mundo de los compatibles desde que tengo uso de razón, y que viví por primera vez con un juego que tenía muchas ganas de jugar pero que no tenía claro sin comprar porque, en teoría, no me iba a funcionar bien, ya que apenas cumplía con los requisitos mínimos.

Os hablo de Final Fantasy VII, del original de finales de los años noventa. Es uno de mis juegos favoritos de toda la historia, pero a punto estuve de quedarme con las ganas de jugarlo por el tema de los dichosos requisitos inflados. En aquella época cumplir los requisitos mínimos era sinónimo de que el juego arrancaría, pero no sabías el rendimiento que te ibas a encontrar, y eso me daba pánico porque podría acabar tirando el dinero.

Al final me lancé a la aventura, y aunque es cierto que el funcionamiento del juego estaba lejos de ser óptimo, este se movía bien durante la exploración, que era la parte menos exigente, y funcionaba de forma aceptable en los combates, aunque cuando ejecutaba invocaciones exigentes, como la de los «Caballeros de la Mesa Redonda» los problemas de rendimiento eran claros y todo iba bastante lento hasta que finalizaba la invocación.

Con todo, pude disfrutarlo. Le eché más de 100 horas, dupliqué materias y acabé con todas las «Armas» en una época en la que el acceso a Internet era todavía una «rareza». Esto hizo que me animase a probar otros juegos como Resident Evil 2, un juego para el que apenas cumplía los requisitos mínimos y que al final disfruté al máximo. Al final esa modesta S3 Virge de 4 MB de memoria gráfica que en teoría no servía para nada acabó obrando unos cuantos milagros.

En años y generaciones posteriores la tendencia de los juegos para PC con requisitos inflados se ha mantenido de una forma muy clara, aunque su gravedad ha ido variando en función de la situación. Curiosamente, desde la entrada de Sony con sus exclusivos en el mundo del gaming en PC este problema ha vuelto a acentuarse, y de una manera tan exagerada que genera malestar y risas a partes iguales.

Ya vimos con Returnal que al final todo fue fachada, y que el juego puede correr en 8 GB de memoria RAM, que se mueve bien con un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, y que incluso una Radeon RX 580 de 8 GB puede moverlo al máximo en 1080p y calidad máxima. Con The Last of Us Part I para PC queda claro que Sony ha vuelto a las andadas, y que ha inflado sus requisitos a un nivel que supera todos los límites de lo absurdo, y llega incluso a listar componentes que no existen.

Mi opinión ya ha quedado bastante clara, creo que este tipo de prácticas indica un profundo desconocimiento del hardware en PC, es una falta de respeto a los jugadores de dicha plataforma y tiene un marcado componente de marketing o publicidad, ya que hace creer que una consola es más potente que un PC de gama alta porque se han listado unos requisitos irreales.

Por otro lado, también es malo para el usuario, ya que puede hacerle creer que no debe comprar un juego determinado por sus altos requisitos, cuando en realidad podría jugarlo bastante bien. Esto también es malo para la empresa, que acaba perdiendo ventas. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema, así que os cedo los comentarios. Nos leemos.