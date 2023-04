La consola ASUS ROG Ally está lista para lanzamiento internacional

ASUS ROG Ally es el dispositivo para juegos más interesante de los anunciados este trimestre. El fabricante taiwanés va lanzando información de la misma con cuentagotas y lo último publicado es que está lista para lanzamiento internacional y que llegará al mercado «antes de lo que esperas».

The ROG Ally is set to release worldwide (and it may be sooner than you expect⏱)

If you’re in North America, sign up for notifications here👇https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG #ROGALLY #playALLYourgames pic.twitter.com/G8i594xfyP

— ROG Global (@ASUS_ROG) April 14, 2023