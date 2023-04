Opera One, Opera reinventa su navegador

Opera One es, sin duda, el cambio más ambicioso que va a experimentar este popular y querido navegador desde hace bastantes años. Ya he comentado en anteriores ocasiones que este navegador siempre ha sido una fuente de innovación, añadiendo nuevas funciones que posteriormente han sido adoptadas por su competencia. Sin embargo, claro, la compañía no cuenta con los recursos necesarios para poder competir con Google y con Microsoft, especialmente en lo referido al marketing, razón por la que Opera nunca ha llegado a ganar tanta visibilidad (y, por tanto, cuota de usuarios) como, por justicia, le correspondería.

Sin embargo, es cierto que hace ya bastante tiempo que no vemos una renovación completa del mismo, algo que sorprende un poco en una compañía tan habituada a mimar la interfaz de su navegador por encima de todas las cosas. Podemos relacionarlo, no obstante, con que hayan decidido concentrar gran parte de sus esfuerzos en Opera GX, ya sabes, el navegador dirigido especialmente a la comunidad gamer y que, para tal fin, además de contar con un diseño visualmente adaptado a ese mundo, integra funciones y servicios que pueden resultar muy interesantes para dicho mundo. Ahora bien, ya han pasado casi cuatro años desde su lanzamiento, por lo que ya era momento de «meterle mano» a la interfaz de Opera.

Pues bien, eso es precisamente lo que nos cuentan en el blog oficial del navegador, donde podemos leer el anuncio de Opera One, un rediseño completo que sustituirá al Opera estándar a finales de año. Ahora bien, no hablamos solo de un cambio estético (que también se ha producido, y es muy acusado), sino de un rediseño completo que llega hasta las tripas mismas de la aplicación y que, según afirma la compañía, será el responsable de cambios dirigidos a mejorar sustancialmente la experiencia de uso.

Ya disponible en acceso anticipado, aunque todavía pendiente de recibir parte de sus futuras funciones, Opera One cuenta con un diseño más modular que se apoya en un nuevo compositor multihilo, lo que permite que los distintos elementos y efectos visuales sean gestionados mediante hilos independientes, mejorando de este modo el rendimiento y la fluidez de la interfaz de usuario. Así, no es de extrañar que Opera aluda a la fluidez en múltiples ocasiones.

Una de las novedades más interesantes que encontraremos en el nuevo Opera One es la gestión inteligente de elementos de la interfaz, ya que mediante análisis del contexto y aprendizaje basado en IA; se adaptará a los contenidos que estemos visualizando, para intentar proporcionar de este modo solo las herramientas y funciones que podamos necesitar. Por otra parte, también encontraremos novedades en la gestión y organización de pestañas que, con el nuevo paradigma de Tab Islands, nos propone un sistema más cómodo para organizar las mismas. Éste se encargará de crear las islas de manera automática pero, si lo deseamos, también podremos organizar las pestañas manualmente.

Por supuesto, las nuevas funciones y herramientas relacionadas con la inteligencia artificial también tienen cabida en Opera One. De hecho ChatGPT, ChatSonic y AI Prompts se encontrarán habilitados de forma predeterminada, aunque estoy convencido de que nadie se sorprenderá de este punto. Y lo mismo con otros servicios característicos del navegador, como la integración de su servicio de VPN gratuito, que puedes extender si contratas VPN Pro.