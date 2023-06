Blizzard confirma DirectStorage en Diablo IV

Diablo IV es, sin duda, uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos tiempos, y lo es principalmente por dos razones. La primera es que hablamos de un juego largamente esperado, con una enorme comunidad de jugadores que ya habían disfrutado previamente de sus anteriores entregas, y que han ido siguiendo al detalle, gracias a las filtraciones, la evolución del proyecto. Y la segunda es que, en contra de una tendencia cada vez más generalizada, hablamos de un juego que ha llegado al mercado con un nivel de desarrollo satisfactorio. Esto último debería ser lo normal pero, desgraciadamente, empieza a convertirse en la excepción.

Así, y según planteaba mi compañero Isidro (que es un experto en la saga Diablo, te lo aseguro), Diablo IV es el mejor de los títulos de la franquicia, adelantando incluso a Diablo II (tanto en su versión original como en el remake Resurrrected). Y es que Blizzard demostró tomar muy buena nota de todo el feedback recibido durante las betas abiertas de los últimos meses, algo que ha seguido haciendo una vez lanzada la versión final, que ya ha recibido varias modificaciones y mejoras durante las últimas semanas.

A diferencia de lo ocurrido con Diablo Immortal, que cosechó un gran éxito pero que está trufado de micropagos, Diablo IV vuelve a la fórmula original, pero actualizada en muchos sentidos. Además, Blizzard también ha puesto mucho cuidado en los aspectos técnicos. Como ya te contamos cuando revisamos sus especificaciones técnicas, éstas son muy contenidas, algo que ha quedado acreditado en múltiples pruebas de rendimiento con diversas configuraciones. Y la experiencia de Diablo IV mejora, aún más, gracias a la compatibilidad con tecnologías como DLSS 3.

Si has ido siguiendo la actualidad sobre el juego, seguramente recordarás que hace unos meses se filtró que podría ser compatible con DirectStorage, ¿verdad? Pues bien, la duda se ha despejado ya que, según podemos leer en Wccftech, Blizzard ha confirmado oficialmente que Diablo IV será compatible con Microsoft DirectStorage. Todavía no hay información, eso sí, sobre cuándo se concretará, pero que haya sido anunciado, nos invita a pensar que ya no debería tardar demasiado tiempo.

Recordemos que DirectStorage es la solución planteada por Microsoft para el problema de cuello de botella que supone la intervención de la CPU en el proceso de descomprensión de contenido de los soportes de almacenamiento SSD PCIE NVMe. Esta tecnología aprovecha el ancho de banda entre almacenamiento y adaptador gráfico, haciendo que sea la GPU la que asume dichas funciones, algo que puede hacer de una manera mucho más óptima que la CPU.