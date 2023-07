GeForce Now y DLSS 2 suman nuevos juegos compatibles en julio

Las listas de títulos compatibles con la tecnología de DLSS 2, así como con el servicio GeForce Now no han dejado de crecer desde que se produjera el debut de ambas soluciones tecnológicas. El objetivo de ambas, aunque desde enfoques muy distintos, es hacer llegar a los usuarios los medios necesarios para que puedan disfrutar de los juegos en las mejores condiciones posibles, aún cuando los dispositivos que emplean para ello no sean ni tope de gama ni última generación, y en uno de ambos casos ni siquiera sean compatibles con dichos juegos. Recordemos, brevemente, en qué consiste cada una.

DLSS 2 es la segunda generación de la tecnología de super-escalado inteligente de la imagen basado en inteligencia artificial. Esta tecnología permite que el sistema genere frames más pequeños (con la importante reducción en la carga de trabajo que esto supone) para que, a continuación, estos sean ampliados mediante IA para proporcionar una experiencia de juego con mayor resolución. La gran ventaja que obtenemos de este modo es que se incrementa, en alguna ocasión incluso se llega a duplicar, el número de frames por segundo para una misma resolución.

Por su parte, GeForce Now es el exitoso servicio de juego en la nube de NVIDIA. En este caso el hardware del usuario es completamente irrelevante a la hora de jugar, tan solo debe cumplir unos requisitos mínimos (al alcance de prácticamente cualquier PC, smartphone, tablet, smartTV, etcétera), contar con una conexión a Internet de alta velocidad y, claro, una pantalla que nos permita disfrutar de los juegos. La ejecución de los mismos se lleva a cabo, íntegramente, en los servidores de NVIDIA, que se dedican exclusivamente a este fin.

Nuevos títulos compatibles con DLSS 2

Empezamos el repaso con el crecimiento del catálogo de compatibles con DLSS 2, la segunda generación de esta tecnología que, a día de hoy, es la que más alcance tiene entre los usuarios de adaptadores gráficos de NVIDIA, ya sean de escritorio o de portátiles Y es que debemos recordar que DLSS 2 es compatible con las series RTX 30/30/40, mientras que DLSS 3, la más reciente e innovadora, se limita a RTX 40, por hacer uso de elementos exclusivos de la arquitectura Ada Lovelace.

El primero de los nuevos juegos compatibles con DLSS 2 es Testament: The Order of High-Human, un indie de acción/aventura con elementos Metroidvania y RPG para un solo jugador. Debutará en Steam el jueves 13 de julio, justo dentro de una semana.

El siguiente será Jagged Alliance 3, el nuevo de una veterana saga de estrategia táctica por turnos cuyo último título de la línea principal vio la luz allá por 1999. Verá la luz justo un día después, el viernes 14 de julio y, si lo adquieres durante las rebajas de Steam, podrás aprovechar un descuento del 20%.

El tercero de la lista es, probablemente, el más esperado, Remnant II, la secuela del exitoso Soulslike de Gunfire Games que tan buen sabor de boca dejó a muchos usuarios. Contará con DLSS 2 desde el día de su lanzamiento, el 25 de julio.

GeForce Now Thursday: nuevos juegos esta semana

Como cada jueves, NVIDIA sigue sumando más juegos a la ya enorme lista de compatibles con GeForce Now, su servicio de juego en la nube, con el que se democratiza por completo el acceso a los títulos más recientes, ya sea desde un PC tope de gama o desde un smartphone de la gama de entrada.

En concreto, esta semana son cinco los títulos que pasan a engrosar la lista de GeForce Now, entre ellos la más que exitosa saga OCTOPATH TRAVELER, y vemos como la colaboración suscrita entre Microsoft y NVIDIA en este sentido sigue dando sus frutos. Estos son los juegos:

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Nuevo lanzamiento en Steam)

OCTOPATH TRAVELER (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II (Steam)

OCTOPATH TRAVELER II Prologue Demo (Steam)

Age of Empires II: Definitive Edition (Steam)

Como ya te recordamos cuando se iniciaron, actualmente se están llevando a cabo las rebajas de verano de Steam, uno de los mejores momentos del año para hacer crecer tu colección y, a este respecto, te pueden resultar de gran ayuda las indicciones de GeForce Now, ya que el servicio te alertará sobre ofertas interesantes de juegos compatibles con el servicio, con información sobre el descuento disponible para cada título.