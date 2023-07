La RTX 4060 Ti con 16GB de VRAM apunta a ser lanzada en Estados Unidos el 18 de julio

Parece que NVIDIA se está preparando para lanzar una variante de la GeForce RTX 4060 Ti con 16GB de VRAM, una cantidad de memoria que parece más acertada de cara al futuro que los 8GB incluidos en la variante original de la gráfica, la RTX 4060 estándar y la Radeon RX 7600. Ese factor ha podido influir en las pobres ventas que está teniendo la gama media de última generación.

La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti con 16GB de VRAM apunta a ser lanzada al mercado estadounidense el 18 de julio del presente año a un precio de 449 dólares, lo que supone un incremento del 25% en comparación con la RTX 4060 estándar en ese mercado. Es importante tener en cuenta que en Estados Unidos los precios son sin impuestos, así que en la Unión Europea este será de más de 500 euros con casi toda probabilidad.

El precio de la RTX 4060 Ti con 16GB de VRAM no apunta a ser el más atractivo, pero la gráfica ofrecerá soporte para DLSS 3 e implementará la última generación de la tecnología NVIDIA para la ejecución de trazado de rayos mediante la propia GPU. Los 16GB de VRAM deberían de darle garantías para ejecutar los juegos triple A del futuro en ultra y a 1080p, además de proporcionar un suelo relativo para jugar a 1440p (a cambio de ciertos sacrificios, por si alguien no está entendiendo).

En lo que respecta al rendimiento, se ha filtrado una gráfica procedente de NVIDIA en la que se puede ver la RTX 4060 Ti de 16GB comparada con la RTX 3060 Ti y la RTX 2060 Super. Dependiendo del caso y centrándonos en el futuro modelo de última generación y el de penúltima generación que lleva tiempo en el mercado, uno puede ver una mejora muy notable o más bien leve. En todos los casos los juegos han sido ejecutados a 1080p, con la calidad gráfica al máximo y con DLSS y el trazado de rayos activados en los casos en que estuvieron soportados.

La GeForce RTX 4060 Ti de 16GB no apunta a ser algo revolucionario, porque aparte de doblar la cantidad de memoria de memoria gráfica, no se espera que suponga un salto importante a nivel de rendimiento en comparación con la variante de 8GB. Eso sí, dejando aparte el tema del precio, los 16GB apuntan a ser un plus importante, más viendo que los 8GB empiezan a quedarse cortos para ejecutar los videojuegos de última generación con la calidad en ultra y sobre la resolución de 1080p.