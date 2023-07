Se filtran los requisitos de Ratchet & Clank: Rift Apart

El salto de Ratchet & Clank: Rift Apart a PC es un paso más en el plan de Sony para ir llevando, poco a poco, algunos de los exclusivos de PlayStation al mundo del PC, un movimiento bastante inteligente, pues permite al tiempo ampliar el alcance de sus juegos, lo que se traduce en mejorar sus ingresos, y también por dar más visibilidad de su ecosistema a los jugadores de PC, lo que puede llegar a traducirse en que algunos de ellos se animen a dar el salto a PlayStation.

La ejecución del plan, sin embargo, no está resultando tan fina como cabría desear. Por una parte, nos hemos encontrado con ports tan insultantemente malos como The Last of Us Parte I, y listas de especificaciones técnicas más hinchadas que un suflé, diseñadas de ese modo para seguir proyectando una supuesta superioridad tecnológica de las consolas frente al PC. Esto, sin duda, ha desmerecido bastante estos lanzamientos, pero aún así, siguen generando bastante interés por razones lógicas, empezando porque en la mayoría de los casos son grandes juegos.

Hace algo más de un mes se confirmó un nuevo movimiento en este sentido, con la llegada de Ratchet & Clank: Rift Apart a PC el próximo 26 de julio. Recordemos que este fue uno de los primeros exclusivos de PlayStation 5, y que desde entonces ha obtenido unas críticas bastante positivas, tanto por parte de la prensa especializada como por los jugadores. Así, si revisamos su ficha en Metacritic, vemos que sus notas son 88 (sobre 100) por parte de los profesionales, y de 8,5 sobre 10 en lo referido a las valoraciones de los jugadores.

Pese a que faltan menos de dos semanas para su llegada al mercado, y que ya está disponible en precompra, sorprendentemente aún no se han publicado sus requisitos técnicos. Personalmente, me cuesta entender que se inicie la comercialización de un juego (aunque sea en modalidad de precompra) sin informar sobre los mismos, pero bueno, el sector del videojuego se va volviendo más extraño e incomprensible cada día que pasa, de modo que podemos decir que encaja en esta nueva normalidad.

Sea como fuere, una publicación involuntaria (que ya ha sido eliminada) por parte de Insomniac Games y Nixxes Software, de la que se ha hecho eco Wccftech, nos ha revelado los requisitos técnicos de Ratchet & Clank: Rift Apart, y hay un par de puntos muy interesantes, uno de los cuales va precisamente en la línea de los requisitos hinchados que mencionaba anteriormente.

Cualquier persona que haya permanecido un tanto al día de las comunicaciones de Sony con PlayStation 5, habrá escuchado hasta la saciedad el rol imprescindible de las SSD de alto rendimiento, ¿verdad? Pues, ¡sorpresa!, como puedes ver en la tabla de requisitos, resulta que una SSD es recomendable pero no imprescindible. Y sí, es cierto que es en el modo más bajo, pero es que según las explicaciones que daba Sony en su momento, determinados condicionantes técnicos de Ratchet & Clank: Rift Apart hacían imposible que funcionara en un disco duro. Me pregunto, en voz alta, si esta interesante revelación tiene algo que ver con que la publicación haya sido eliminada.

Por otra parte, una buena noticia para quienes piensen jugarlo y cuenten con un PC que cumpla las condiciones para emplear esta tecnología, y es que Ratchet & Clank: Rift Apart será el primer juego para PC compatible con DirectStorage 1.2, la tecnología de Microsoft que permite realizar la descompresión de texturas directamente en la GPU, sin que éstas tengan que pasar previamente por la CPU, lo que suele ocasionar cuellos de botella.