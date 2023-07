Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXXVII)

Terminamos otro domingo más con un nuevo repaso a los mejores contenidos que hemos publicado durante la semana en MC. Podréis acceder al contenido original haciendo clic en cada uno de los enlaces adjuntos, y aprovechamos, como siempre, para desearos un buen inicio de semana.

Peugeot 2008 2023, garras. El veterano fabricante fabricante galo refuerza la apuesta por su particular visión del ecosistema SUV con la revisión de 2023 del 2008, un modelo que ya nos tiene acostumbrados a una estética más deportiva de lo habitual en ese segmento de mercado, y que siempre cuenta con algunas señales de una personalidad muy propia.

Cómo mejorar la vida útil de la batería de un portátil. La batería de los dispositivos portátiles es un elemento clave de los mismos, pues es la responsable de garantizar que podremos emplearlos sin necesidad de permanecer conectados a un enchufe. Ahora bien, hay una serie de malos hábitos que pueden reducir sustancialmente su vida, mientras que otros te ayudarán a maximizarla. Te damos las claves para cuidarla al máximo.

MSI Thin GF63, análisis: haciendo posible lo imposible gracias a la IA. ¿Puede un portátil de menos de 1.000 euros proporcionar una experiencia gaming de primera? Eso es lo que hemos querido probar con este MSI Thin GF63 y, para dar respuesta, lo hemos sometido a un completísimo análisis, del que te contamos todos los puntos y detalles.

Qué PC necesito para jugar a Starfield: guía y recomendaciones. Ya falta poco para la llegada de Starfield, un juego que esperamos desde hace años y que apunta a ser todo un «robavidas» de manual. Ahora bien, ¿qué equipo necesitas para disfrutarlo en todo su esplendor? ¿Y qué puedes esperar de tu configuración actual? Te lo contamos aquí.

HONOR 90: la clave está en la cámara. Las prestaciones y funciones fotográficas de los smartphones se han convertido en un elemento clave de este tipo de dispositivos. Así, desgranamos la propuesta del nuevo HONOR 90, para comprobar qué es lo que hace que su apartado fotográfico sea una apuesta verdaderamente acertada.

Guía de compra de SSD, mejores ofertas y aspectos a valorar. Los medios de almacenamiento SSD han supuesto una auténtica revolución en lo referido a rendimiento y fiabilidad con respecto a los clásicos discos duros mecánicos. Ya sea si todavía no has dado el salto, o si ya lo hiciste y quieres ir a más, aquí te ofrecemos una completa guía con todo lo que debes tener en cuenta, y las mejores ofertas.

Las mejores alternativas a WhatsApp para cuando ésta falle o para siempre. WhatsApp es el servicio de mensajería instantáneo más empleado, pero eso no significa que sea el mejor ni el único. Si quieres probar otras opciones, ya sea para usos puntuales o para hacer un cambio completo, te mostramos las opciones más recomendables a tu alcance.

Microsoft se lo ha jugado todo a una carta, lo tendrá muy difícil para comprar más estudios de videojuegos. Fue una de las operaciones más sonadas de 2022, y también lo está siendo en 2023. Así, reflexionamos en profundidad sobre todo lo que supone esta compra para Microsoft y su futuro en el mercado de los juegos.

HONOR 90 series, redefiniendo el valor en la gama media. ¿Puede un dispositivo de gama media cambiar la concepción que tenemos de ese segmento de mercado? Lo cierto es que sí, y es lo que ha logrado HONOR con una nueva generación que llega incluso a sacarle los colores a más de un gama alta.

Fallece el mítico hacker Kevin Mitnick. El hacker más conocido de la historia, y para bastantes también el más admirado, nos ha dejado a los 59 años a consecuencia de un cáncer de páncreas. Recordamos su vida, así como su influencia para que la seguridad de la informática y de las telecomunicaciones empezara a tomarse muy en serio.

Kobo Libra 2, análisis: el mejor compañero de lecturas veraniegas. Pocas sensaciones más gratificantes pata el verano que poner los pies a remojo y disfrutar de una bebida refrescante y una buena lectura. ¿Será el Kobo Libra 2 una buena opción para ello? Te lo contamos en este completo análisis.

Las tarjetas gráficas han cambiado gracias a la caché, y no nos hemos dado cuenta. Los saltos generacionales de las tarjetas gráficas son siempre muy notorios. Sin embargo, hay otras evoluciones que pasan bastante más desapercibidas, pero que marcan importantes diferencias. Aquí te explicamos la más reciente de ellas.ç

6 alternativas a Microsoft Office y qué son OOXML y ODF. Microsoft ha sabido convertir a Office en la referencia en su campo. Sin embargo, hay otras alternativas muy interesantes, ya estés buscando aplicaciones o prefieras el formato de servicio en la nube. Aquí desgranamos seis de ellas, además de poner el foco en los formatos de almacenamiento.

Novedades VOD 29/23: ‘Babylon’, los excesos del Hollywood primigenio. Uno de los retratos más interesantes de los excesos de la edad dorada de Hollywood llega al mundo del streaming, junto con otras novedades y movimientos de catálogo que repasamos en nuestro especial semanal sobre el ecosistema del vídeo bajo demanda.

Juegos gratis y ofertas: The Elder Scrolls Online, Murder by Numbers, SEGA Bass Fishing… Esta semana nos encontramos nada menos que con tres juegos gratuitos. Como siempre, eso sí, por tiempo limitado, así que no lo dejes para mañana y, de paso, revisa también las oferta que hemos encontrado esta semana.

PlayStation 5 Pro frente a PlayStation 5 y Xbox Series X, así posicionaría lo nuevo de Sony. Esta semana hemos asistido a interesantes revelaciones sobre los próximos modelos de PlayStation 5. Aquí repasamos lo que supondrá el futuro tope de gama de la familia con respecto a la generación actual.

