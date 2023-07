Adiós Xbox Live Gold, hola Xbox Game Pass Core

Siguen los cambios en el ecosistema de juegos de Microsoft, ahora con la llegada de Xbox Game Pass Core, en la enésima confirmación de que los de Redmond han decidido reestructurar su oferta, así como ajustar los precios a las condiciones actuales del mercado. La gran duda es si éste será el último cambio que experimentaremos por ahora o si, por el contrario, se avecinan más cambios durante este largo y cálido verano que apenas acaba de comenzar.

Xbox Live Gold ha sido, hasta el momento, el servicio más veterano del ecosistema de juegos de la consola de Microsoft. Por una cuota de 6,99 euros al mes o 59,99 euros al año, ofrece tanto la posibilidad de jugar online, como Games with Gold, un añadido que ha permitido a los suscriptores ir sumando títulos a su colección de juegos.

Recordemos que, en los últimos tiempos, hemos visto tanto señales de que esta suscripción podía tener los días contados, especialmente tras el éxito de Game Pass, como un intento de subida de precio que, tras la reacción de los usuarios, fue rápidamente revertido por Microsoft. Así, desde hace tiempo parecía estar claro que Xbox Live Gold cada día encajaba menos en la estrategia global definida por los directivos de Xbox, con Phil Spencer a la cabeza.

Finalmente han encontrado la manera de romper con el pasado, pero ofreciendo cierta continuidad a sus usuarios. Y es que, como podemos leer en el blog oficial de Xbox, Xbox Live Gold desaparecerá el próximo 14 de septiembre, dejando un lugar que será ocupado por Xbox Game Pass Core, un nuevo nivel de suscripción de Game Pass que ofrecerá una parte de los incentivos que actualmente se encuentran en Gold, pero con cambios destacables.

En principio, Game Pass Core mantendrá el mismo precio que Xbox Live Gold, es decir, 6,99 euros al mes o 59,99 euros al año, pero desaparece uno de sus elementos clave, Games with Gold, es decir, los títulos gratuitos que han ido obteniendo los usuarios con su suscripción. A este respecto, todos los juegos obtenidos que pertenezcan al catálogo de Xbox 360 seguirán formando parte de las colecciones de los usuarios, aún si deciden no darse de alta en Game Pass Core, pero no ocurrirá lo mismo con los de Xbox One.

En lugar de los regalos de juegos, este nuevo nivel de suscripción a Game Pass ofrecerá acceso a una selección reducida del catálogo del servicio, en una lista que se irá revisando periódicamente y que, según parece, irá creciendo (de manera bastante moderada, eso sí) con el paso del tiempo. El día de lanzamiento de Xbox Game Pass Core, los juegos incluidos en la suscripción serán los siguientes: