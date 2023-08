Requisitos de Armored Core 6 para PC

Bandai Namco y From Software han confirmado los requisitos de Armored Core 6, un juego muy esperado por los fans de la franquicia que llegará el 25 de agosto, y que por lo que he podido ver estará bastante bien optimizado, ya que no resulta especialmente exigente, aunque los requisitos son distintos de los que vimos originalmente en este artículo.

No obstante, hay que tener en cuenta que Armored Core 6 utilizará, el sistema de protección Arxan Easy Anti-Cheat DRM, y puede que lo combine con Denuvo. Si esto ocurre, cabo la posibilidad de que al final ambos sistemas de protección contra la piratería acaben teniendo algún efecto negativo en el rendimiento.

Requisitos de Armored Core 6

Requisitos mínimos

Sistema operativo Windows 10.

Procesador Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400, Ryzen 7 1800X o Ryzen 5 2600. Este batiburrillo de equivalencias es incorrecto, ya que combina CPUs de 4 núcleos y 8 hilos con modelos de 6 núcleos y 6 hilos e incluso de 8 núcleos y 16 hilos. La equivalencia correcta al Core i7-4790K sería un Ryzen 5 1500X.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 o Radeon RX 480 con 4 GB. La equivalencia tampoco es correcta, lo más cercano a una GeForce GTX 1650 sería una Radeon RX 470 , aunque esta última sería más potente.

, aunque esta última sería más potente. Para activar el trazado de rayos necesitaremos una Radeon RX 6600 o una GeForce RTX 2060 de 6 GB.

DirectX 12 nivel 12_0.

60 GB de espacio libre.

No tenemos detalles sobre el nivel de calidad gráfica que podemos esperar con esta configuración, pero lo más probable es que el juego funcione en 1080p con calidad baja-media y una tasa relativamente buena de fotogramas por segundo.

Requisitos recomendados

Sistema operativo Windows 10 o Windows 11.

Procesador Intel Core i7-7700, Core i5-10400, Ryzen 7 2700X o Ryzen 5 3600. De nuevo tenemos otro batiburrillo sin sentido, la equivalencia más cercana al Intel Core i7-7700 sería un Ryzen 3 3100, que tiene también 4 núcleos y 8 hilos.

que tiene también 4 núcleos y 8 hilos. 12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB, Intel Arc A750 o Radeon RX 590 de 8 GB. Las equivalencias son incorrectas y están muy mal planteadas, porque sin ir más lejos la Intel Arc A750 es mucho más potente que el resto y juega casi en la misma liga que una GeForce RTX 3060. La equivalencia correcta a la GeForce GTX 1060 de 6 GB sería una Radeon RX 580 de 8 GB.

Para activar el trazado de rayos se recomienda una GeForce RTX 2070, una Radeon RX 6650 XT o una Intel Arc A770.

DirectX 12 nivel 12_0.

60 GB de espacio libre.

No hay mucha diferencia entre los requisitos mínimos y los recomendados, así que lo más probable es que si cumplimos este nivel podamos jugar bien a Armored Core 6 en 1080p con calidad alta o muy alta. Al final, todo dependerá de la optimización que haya conseguido From Software.