La arquitectura RDNA4 iba a contar con hasta 20 chiplets, pero esto sería un problema

Hace unos días vimos una información que aseguraba que la arquitectura RDNA4 no iba a ser utilizada en tarjetas gráficas tope de gama, y que tampoco veríamos modelos de gama alta basados en dicha arquitectura. En su momento no teníamos claro por qué iba AMD a tomar una decisión de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta todas las mejoras que ha conseguido la compañía de Sunnyvale a nivel de rendimiento bruto con las Radeon RX 6000 y RX 7000. En líneas generales está claro que esto sería como dar dos pasos atrás.

Como he dicho, no sabíamos qué podría llevar a la compañía que dirige Lisa Su a tomar ese camino, pero se rumoreaba que todo esto podría deberse a la excesiva dependencia que AMD tiene de los diseños tipo chiplet, y a la supuesta incapacidad de la compañía de Sunnyvale para diseñar una GPU monolítica de alto rendimiento. Esto tenía sentido, pero no teníamos ningún indicio claro que reforzara la credibilidad de este rumor, algo que hoy ha cambiado por completo.

La filtración del supuesto diseño que AMD iba a utilizar en la GPU NAVI 4C ha corrido como la pólvora por Internet, y gracias a esto tenemos un contexto muy valioso que nos permite aclararnos un poco las ideas. Antes de nada, vamos a interpretar la imagen. Tenemos un sustrato base sobre el que se interconectan un AID, siglas de «Active Interposer Die», y un SED, siglas de «Shader Engine Die». En cada AID podemos montar un total de tres SED.

Es importante que tengáis presente que cada uno de esos componentes cuenta con su propio encapsulado, es decir, es un chiplet, y tenemos además un MID, siglas de «Multimedia I/O Die), que incorporaría el subsistema multimedia de entrada y salida. Si hacemos cuentas, en la imagen vemos un total de 13 chiplets que, obviamente, utilizarían un sistema de interconexión TSV (Through Silicon Via) de última generación.

A todo esto debemos añadir, además, los chiplets de memoria caché L3 y el chiplet dedicado con la controladora de memoria, lo que significa que NAVI 4C tendría realmente un mínimo de 20 chiplets. Ahora pensad en lo complicado que sería hacer que todos esos chiplets trabajen conjuntamente de manera correcta, manteniendo unas latencias reducidas y sin que se produzcan problemas ni errores trabajando con frecuencias elevadas.

Está claro que este diseño es extremadamente complejo, y la verdad es que nos ayuda a entender un poco mejor por qué AMD habría decidido cancelar la GPU tope de gama dentro de su arquitectura RDNA4. En teoría, NAVI4C y este diseño modular iban a ser la base de las tarjetas gráficas más potentes dentro de la nueva generación de AMD basada en la arquitectura RDNA4, mientras que los modelos de gama media y gama media-baja utilizarán un diseño de núcleo monolítico que, probablemente, será una evolución de lo que hemos visto en la gama alta de la generación RDNA3.