Samsung SSD 990 PRO, ahora con 4 TB

Samsung es el primer vendedor mundial de unidades de estado sólido y en la gama alta de su catálogo destaca la SSD 990 PRO. Un año después de su llegada al mercado, la firma surcoreana ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión con 4 Tbytes de capacidad.

En informática, todo se queda pequeño y hablando de almacenamiento hay un dicho que suele cumplirse: no importa lo grande que sea, acabarás llenándolo. Y es que, por ejemplo, los grandes juegos actuales para PC pueden ocupar 150 GB sin despeinarse. La SSD de Samsung se lanzó originariamente con 1 y 2 Tbytes y ahora anuncian que duplicarán su capacidad.

You wanted it so badly, we had no choice but to deliver. The 4TB 990 PRO by #SamsungSSD is coming. Same blazing-fast storage with double the max capacity for gaming, video, 3D editing, and more. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/B3iRso9Q3p

— Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) August 24, 2023