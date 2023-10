Apple se enfrenta a una demanda colectiva por las AirTag

Ya han pasado alrededor de dos años y medio desde que Apple presentara las AirTag, esos pequeños pero prácticos dispositivos que, al emplearlos en conjunto con cualquier otro objeto (desde la cartera hasta la bicicleta, para todo valen), nos pueden proporcionar su ubicación exacta, ayudándonos de este modo a encontrar desde las llaves que se han escurrido tras los cojines del sillón, hasta la mochila (con el portátil dentro) que nos hemos dejado en la cafetería en la que hemos desayunado antes de entrar a trabajar.

Como ya te contamos en su momento, las AirTag se apoyan en la red Find My de dispositivos de Apple, de modo que cualquier smartphone, tablet, etc., puede detectar una de estas etiquetas y reportar la ubicación de la misma a su propietario, un modelo que proporciona un alcance espectacular, y que por lo tanto incrementa exponencialmente las posibilidades de encontrar aquello que hemos perdido, pues basta con que una persona con un iPhone y Find My activado pase cerca del AirTag.

Planteado de este modo, que seguramente es lo que hicieron en Cupertino, la idea parece muy buena, y podemos dar por sentado que la inmensa mayoría de los usuarios hacen un uso plenamente legítimo de las etiquetas. Sin embargo, pocos meses después empezaron a aflorar algunos problemas de seguridad. Inicialmente supimos de una vulnerabilidad que permitía realizar un ataque del buen samaritano, pero lo peor llegó poco después, cuando empezaron a aflorar casos en los que los AirTag se estaban empleando en acciones de espionaje, acoso y hostigamiento.

La falta de previsión en este sentido fue, sin duda, un error por parte de los de Cupertino, un error que ahora va a llevarlos ante los tribunales. Y es que, según podemos leer en Wccfech, Apple se enfrenta a una demanda colectiva por el uso que hacen los acosadores de AirTag. Una demanda puesta en marcha inicialmente por dos personas, a las que posteriormente se unió una tercera, y que ha seguido creciendo hasta contar, actualmente, con 36 demandantes cuyas ubicaciones habrían sido rastreadas en tiempo real por parte de acosadores gracias a las etiquetas de Apple.

Lo más reprochable a Apple es, no obstante, no la falta de previsión inicial, sino la tranquilidad con la que parecen haberse tomado resolver este problema. En contraposición, Google lleva tiempo trabajando en un sistema similar, y hace unos meses confirmó que, antes de ponerlo en funcionamiento, ya habían hecho los deberes, de modo que los usuarios puedan detectar si están siendo seguidos por una baliza que no es suya. ¿Y por qué no lo han liberado todavía? Porque, según afirman, están pendientes de que Apple haga su parte del trabajo, pues este sistema de seguridad pretende ser compatible con Android y con iOS.