Octubre: ¿mes de récord en GeForce Now?

Desde hace ya bastante tiempo, NVIDIA suma nuevos juegos a GeForce Now todos los jueves, en lo que se conoce como GFN Thursday, de modo que no hay semana que los usuarios del servicio no vean crecer su alcance con más títulos compatibles. Ahora bien, no sé qué es lo que debe estar ocurriendo últimamente, aunque al menos en parte está directamente relacionado con el acuerdo suscrito entre Microsoft y NVIDIA hace unos meses, pero el caso es que las últimas semanas están resultando sorprendentes.

En un rápido repaso, la semana pasada se sumaron 23 juegos, la anterior, que creo que marcó el récord, fueron 29 juegos, y la última de septiembre también sirvió para despedir el mes a lo grande, con nada menos que 26 juegos. Así, si sumamos lo de las tres semanas pasadas con las adiciones anunciadas hoy, nos encontramos con más de 100 juegos nuevos en un mes, un ritmo de crecimiento que no recuerdo haber visto nunca en la plataforma.

Así, si estás pensando en suscribirte a GeForce Now, debes saber que este es el mejor momento. ¿Por qué? Pues porque tras mantener el mismo precio que ha tenido desde su lanzamiento, el próximo 1 de noviembre subirán las tarifas, pero NVIDIA mantendrá el precio actual, durante seis meses, a todos aquellos que se den de alta con suscripciones Prioritarias y Ultimate, durante seis meses. Y si todavía no lo has probado, todavía tienes margen de tiempo para crear una cuenta gratuita, valorar lo que te ofrece el servicio y, si lo deseas, pasar a una suscripción de pago antes de que finalice octubre para aprovechar el precio actual.

Para quienes aún no conozcan la oferta de GeForce Now, recordemos los distintos niveles de cuentas en el servicio de NVIDIA:

Cuenta gratuita : como su propio nombre indica, NVIDIA ofrece un nivel de cuenta de GeForce Now que es totalmente gratuito y que no tiene limitación en el tiempo. Con este nivel no tendremos acceso, claro, a los ajustes gráficos avanzados, la duración máxima de cada sesión de juego es de dos horas, y en función de la afluencia de usuarios, quizá tengas que esperar unos pocos minutos antes de poder iniciar cada sesión.

: como su propio nombre indica, NVIDIA ofrece un nivel de cuenta de GeForce Now que es totalmente gratuito y que no tiene limitación en el tiempo. Con este nivel no tendremos acceso, claro, a los ajustes gráficos avanzados, la duración máxima de cada sesión de juego es de dos horas, y en función de la afluencia de usuarios, quizá tengas que esperar unos pocos minutos antes de poder iniciar cada sesión. Cuenta prioritaria : con este tipo de cuenta eliminaremos las limitaciones de las gratuitas. Sí que nos permitirá emplear los ajustes gráficos avanzados de los juegos, la duración máxima de cada sesión se extiende hasta las seis horas y, como ya habrás deducido por su nombre, tienes acceso prioritario a los serviciores de GeForce Now, por lo que te evitarás las esperas al iniciar una sesión.

: con este tipo de cuenta eliminaremos las limitaciones de las gratuitas. Sí que nos permitirá emplear los ajustes gráficos avanzados de los juegos, la duración máxima de cada sesión se extiende hasta las seis horas y, como ya habrás deducido por su nombre, tienes acceso prioritario a los serviciores de GeForce Now, por lo que te evitarás las esperas al iniciar una sesión. Cuenta ultimate: ¿imaginas tener un PC tope de gama equipado con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4080? Pues eso es lo que te ofrece este nivel de suscripción, pero con la ventaja adicional de que puedes utilizar ese PC en cualquier dispositivo compatible (PC, smartphone, tablet, SmartTV, etcétera). Disfrutar de los modos Ultra, Demencial y demás, y en sesiones de juego de hasta ocho horas, redefine por completo el concepto de juego en la nube.

GeForce Now Thursday

¿Y cuántos juegos se suman esta semana al servicio de juego en la nube? Pues nada menos que 22, abarcando de nuevo varias tiendas digitales, con siete títulos en fecha de lanzamiento esta misma semana y con propuestas para todos los gustos.