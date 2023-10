GeForce Now suma 15 nuevos juegos

Esta es la última semana completa del mes, el último jueves del mismo y, por lo tanto los juegos que se suman hoy a GeForce Now son los que completan el haber mensual del servicio de juego en la nube de NVIDIA. Un mes que ha sido de récord, pues con los títulos anunciados hoy, nos encontramos con un total de casi 90 nuevos juegos disponibles en la plataforma. Así, en las últimas semanas, hemos visto romperse los récords tanto semanales como mensuales, en una muestra más de la sensacional evolución del servicio.

Esto me recuerda los primeros tiempos del servicio, cuando algunas voces afirmaban, con total convencimiento, que eso del juego en la nube no era factible, que otros lo habían intentado sin éxito anteriormente, que las conexiones domésticas a Internet no eran aptas para este fin y que establecer la infraestructura necesaria para proporcionar este servicio en condiciones óptimas era un coste inasumible. Y no, no hablo de tener ciertas reservas, que en aquel momento resultaba comprensible, hablo de afirmar, con rotundidad, que GeForce Now no podía ser.

A día de hoy, me pregunto qué pensarán exactamente aquellos gurús de mercadillo, porque lo cierto es que desde su lanzamiento y hasta el día de hoy, el servicio ofrecido por GeForce Now es excepcional. Esto lo pueden valorar todas las personas interesadas, ya que el nivel inicial de suscripción es gratuito sin límite de tiempo y, aunque sí que tiene alguna limitación, ya nos permite comprobar perfectamente la velocidad de respuesta del servicio y la fiabilidad del mismo.

Para quienes quieren ir un paso más allá, se encuentran las cuentas prioritarias, que sí que permiten emplear los ajustes gráficos avanzados, permiten sesiones de juego más largas (de hasta seis horas) y que, como su propio nombre indica, tienen prioridad a la hora de acceder a los servidores. Y los más exigentes pueden optar por el nivel Ultimate, que nos ofrece una experiencia de juego similar a contar con un PC tope de gama equipado con una GeForce RTX 4080, en sesiones de juego de hasta ocho horas y con prioridad absoluta de acceso, para inicios de partidas inmediatos.

Si todavía no eres suscriptor de las modalidades prioritaria o Ultimate, pero sí que has pensado en dar ese paso, mi recomendación es que lo hagas antes de que termine octubre. ¿Por qué? Pues porque el 1 de noviembre subirán los precios, pero los usuarios que lo hayan contratado antes de dicha fecha podrán disfrutar de seis meses con los precios actuales. Puedes encontrar más información a este respecto en la noticia que publicamos sobre esta subida.

GeForce Now Thursday

¿Y qué novedades nos trae NVIDIA esta semana? Pues nada menos que quince juegos y, además, una promoción para que puedas disfrutar de un mes gratis y el avance de que el lanzamiento más importante del mes (y uno de los más importantes del año) llegará más pronto que tarde a la nube.

La promoción que menciono anteriormente es fruto de una colaboración entre NVIDIA y Paradox Interactive, por la que los primeros 100.000 compradores de Cities:Skylines II obtendrán, gratuitamente, un mes de suscripción prioritaria a GeForce Now. Y, dado que nos encontramos ante una enorme evolución del título original, pero que de momento está aquejado de una enorme falta de optimización, recurrir al servicio de NVIDIA parece, a día de hoy, la opción más recomendable para disfrutarlo sin problemas de rendimiento.

Por otra parte, mañana debutará Alan Wake 2, y todo apunta a que tardará muy, muy poco, en sumarse a la lista de juegos compatibles con GeForce Now.

Pero, mientras eso ocurre, veamos la lista de títulos confirmados que se añaden esta semana al servicio: