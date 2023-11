The Last of Us Part II para PS5 es una realidad, podría llegar también a PC

Los servidores de PlayStation Network han listado The Last of Us Part II en su versión para PS5, lo que indica que dicho título podría llegar antes de lo previsto a la actual consola de Sony. Sí, ya sé lo que estáis pensando que este juego ya lleva tiempo disponible en dicha consola, y sí, tenéis razón, pero esto es una verdad a medias, porque en realidad es el juego de PS4 funcionando a través de la compatibilidad con PS5.

Estoy hablando de una versión desarrollada de forma nativa para correr en PS5 y aprovechar así mucho mejor el hardware de dicha consola. No tenemos más detalles al respecto, solo que esa versión de The Last of Us Part II para PS5 es real y que podría llegar al mercado antes de lo previsto. Es evidente que cabe esperar la inclusión de mejoras notables frente al juego nativo de PS4, y entre las novedades más importantes deberíamos encontrar las siguientes (a nivel técnico):

Geometría mejorada, lo que nos dejaría un mejor modelado de personajes, escenarios y objetos.

Texturas de mayor calidad.

Resolución 4K, ya sea nativa o reescalada.

Modos a 30 y 60 FPS, el primero con mayor calidad gráfica que el segundo.

Efectos de iluminación y sombras mejorados.

The Last of Us Part II podría llegar también a PC

No hablo sin motivo, recordad que en su momento llegó también a PC la versión mejorada de la primera entrega, conocida como The Last of Us Part I, aunque es cierto que su lanzamiento tuvo lugar un poco después de la versión para PS5, así que en este caso podríamos encontrarnos con el mismo escenario, es decir, primero llegaría The Last of Us Part II en versión nativa a PS5 y luego veríamos una versión adaptada a PC.

Si tomamos como base lo que vimos en The Last of Us Part I podemos esperar mejoras gráficas notables, y también soporte de las tecnologías de reescalado AMD FSR y de NVIDIA DLSS. No obstante, puede que Fluid Motion Frames y Generación de Fotogramas se queden fuera, y tampoco creo que debamos esperar el uso de trazado de rayos, salvo que se realice una implementación muy modesta que PS5 sea capaz de mover sin ahogarse.

En cuanto a los requisitos, aunque todavía no hay nada definitivo creo que si finalmente llega a PC podemos esperar unos requisitos similares a los de The Last of Us Part I, un título cuya optimización brilló por su ausencia, como recordarán muchos de nuestros lectores. Esperamos que la situación no se repita con esta segunda parte.