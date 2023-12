Especiales MC 2023: Los mejores juegos del año

Terminamos nuestra serie de artículos especiales de repaso a, en nuestra opinión, lo mejor que nos ha dejado 2023 en diferentes áreas: de hardware a software, pasando por contenidos varios y alguna que otra cosa.

Hoy es el día, además, para dar por terminado el paseo y qué mejor que hacerlo con la categoría reina en lo que a entretenimiento se refiere. Te invitamos, pues, a conocer los mejores juegos de 2023… según MC, claro.

Los mejores juegos de 2023, según MC

Por supuesto, todos los juegos que puedes ver a continuación han salido este año y aunque con las demás categorías de contenidos podemos tener nuestros más y nuestros menos, con esta está todo más claro.

Baldur’s Gate 3

Género: RPG

Plataforma: PC, Mac, PS5

Recomendado por Juan Ranchal

Era uno de los videojuegos más esperados para 2023 y no ha defraudado, en un lanzamiento que ha gozado del favor de crítica y público. El juego sigue encabezando por puntuación los listados de puntuación en juegos para PC y el mes pasado fue el gran vencedor de los Golden Joystick Awards (votaciones del público). Es el más nominado en los Game Awards y puedes apostar a que será nombrado como ‘juego del año’. En mi opinión que pudiste ver en el análisis, con todo merecimiento.

El reto no era sencillo. Los que tuvimos oportunidad de ir jugándolo en su fase de desarrollo (larguísima de seis años) y que al tiempo habíamos disfrutado del original de 1998 (para muchos el mejor juego de rol de la historia) estábamos encantados y ya vimos que sería un juego magnífico. Pero tuvimos nuestras reservas de si sería capaz de repetir el éxito del original al establecer nuevos estándares para los RPG fantásticos y llegar al público masivo.

Prueba conseguida. Baldur’s Gate 3 es un juego de rol sobresaliente que traslada con fidelidad las reglas de los juegos de tablero (quinta edición de Dungeons & Dragons) al rol por ordenador. Ofrece un mundo abierto gigantesco y detallado, con una narrativa rica y visual, decenas de personajes distintos a elegir por las variaciones en raza y clase, y un combate por turnos que requiere alta estrategia.

Decir que la curva de aprendizaje es elevada para disfrutar a tope de sus mecánicas, sistemas y controles. No es un juego sencillo de abordar ni rápido de jugar y seguramente no sería el recomendable para iniciarse en rol digital. En resumen, hay que currárselo. A cambio, la satisfacción será enorme en cuanto avances un poco y el juego te enganche con total seguridad.

Baldur’s Gate 3 está disponible en varias ediciones, con una versión base que arranca en 59,99 euros. “Vale” cada céntimo que cuesta ya que lo podrás rejugar ampliamente por las cosas que te habrán quedado por hacer, la gran cantidad de personajes de géneros distintos con los que puedes volver a protagonizar la aventura y el modo multijugador. Uno de los juegos imprescindibles de este año… y de los siguientes.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Género: aventuras

Plataforma: Nintendo Switch

Recomendado por J. Pomeyrol

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es mi elección para este año. Tampoco lo tenía difícil, algo de lo que me alegro, y eso que he jugado a unos cuantos títulos de estreno muy buenos en su mayoría. Pero, siendo honesto, este año caía un nuevo Zelda y lo único que podría haberlo desbancado es Baldur’s Gate 3… Pero como no lo he jugado (¡lo jugaré!), no he tenido indecisión alguna.

Ojo, que soy amante de la saga desde los albores de la misma: no hay Zelda que no haya jugado y, mejor todavía, que no me haya gustado, y como ya sabe todo el mundo a estas alturas, Tears of the Kingdom ha venido fuerte, muy fuerte. Tanto, que por ahí han llegado a proclamarlo el mejor juego de la historia, que se dice pronto, y esto no es cosa de fanboys descontrolados, sino de la crítica especializada.

A mí, sin embargo, no me ha calado tan hondo y aunque es palpable la mejora que supone con respecto a Breath of the Wild en prácticamente todos los aspectos, en mi opinión se ha quedado por debajo de este por un motivo intrínseco a la bofetada que nos dio en 2017 la precuela: ese inesperado y brutal impacto del título original, este nuevo no lo tiene. Y no le quito ningún mérito.

Todo lo bueno que hayas leído por ahí de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es cierto, y si lo has jugado sabes que lo es. No voy a entrar en detalles ahora. Pero tampoco es un juego perfecto y tras haber experimentado el anterior… Podría hacer un paralelismo con los Resident Evil: el segundo es insuperable, pero quienes jugaron antes al primero ya sabían a lo que iban y el factor sorpresa cuenta y mucho.

Tenía que decirlo. No obstante, es un hecho que Tears of the Kingdom es uno de los mejores juegos del año, aunque no por ello sea mi elección y, por lo tanto, mi recomendación. Si lo he elegido y lo recomiendo, es porque me ha encantado. Un absoluto imprescindible de Nintendo Switch, de la franquicia de Zelda y, con el permiso de Breath of the Wild, de la actual «generación» de juegos, que no de consolas.

Alan Wake 2

Género: survival horror

Plataforma: PC

Recomendado por Isidro Ros

La verdad es que 2023 ha sido un año muy movido en lo que a nuevos lanzamientos de juegos se refiere, y me ha costado bastante tomar una decisión en esta categoría. En mi mente habían cuatro grandes candidatos: Resident Evil 4 Remake, Starfield, Diablo IV y Alan Wake 2, y al final me he decantado por este último como podéis ver. ¿Qué por qué lo he hecho? Seguir leyendo, que os lo explico.

De todos los juegos que he listado Alan Wake 2 es el más avanzado a nivel técnico. El uso que hace de los shaders mallados y del trazado rayos y de caminos consiguen un acabado gráfico fantástico, y esto tiene un impacto muy positivo en la inmersión y en la ambientación del juego, dos cosas que son fundamentales en cualquier juego de terror. En este sentido, lo nuevo de Remedy está a otro nivel comparado con el resto de juegos.

Por otro lado Alan Wake 2 también hace gala de una narrativa sobresaliente e innovadora, tanto que de hecho ganó el correspondiente premio en los Game Awards 2023. La jugabilidad también se ha cuidado al máximo, tiene momentos verdaderamente únicos y ofrece una experiencia simplemente perfecta en todos los sentidos. Este es, junto con Starfield, mi juego favorito de 2023, pero por narrativa y acabado técnico he decidido quedarme con Alan Wake 2.

Es cierto que sus requisitos son muy altos, pero la verdad es que al final Alan Wake 2 lo compensa ofreciendo una factura técnica excelente que simple y llanamente no habíamos visto en ningún juego actual, y sienta un techo técnico dentro del género que no creo que vaya a ser posible superar ni a corto ni a medio plazo. Muy recomendable, sobre todo si te gusta el género.

Sea of Stars

Género: JRPG

Plataforma: PC y consolas

Recomendado por Eduardo Medina

Sea of Stars es un RPG de combates por turnos o JRPG con un fuerte sabor a esos míticos juegos que aparecieron para Super Nintendo y Mega Drive y que también se dejaron ver en Game Boy Advance. Toma inspiración principalmente de cinco juegos: Chrono Trigger, Super Mario RPG, The Legend of Zelda: Wind Waker de Game Cube y los Golden Sun de Game Boy Advance.

Debido a que Golden Sun es aparentemente el principal referente para todo menos los combates y algunos detalles del acabado artístico, ya se deja entrever que estamos ante un RPG que no profundiza demasiado en la historia, sin ser esta mala, y cuyos personajes son un tanto planos y estereotípicos. Los combates, por su parte, tienen ciertos elementos tácticos, pero que la gente no espere algo comparable a Persona 5. Estos factores dan como resultado un juego que está realmente bien hecho en todos los frentes, pero que resulta más “ligero” que otros exponentes del género.

Continuando con aspectos del juego, Sea of Stars da la posibilidad de controlar a uno de los coprotagonistas, Valere y Zale, en la típica aventura de salvar el mundo. Al comienzo se encontrarán con Garl, un viejo amigo, y juntos se irán encontrando con otros personajes que van completando la historia. La recolección y compra de ítems es muy importante para afrontar los combates de manera más cómoda y los rompecabezas de las mazmorras son casi todos sencillos.

Un punto importante son las reliquias, las cuales tienen su propia sección en el inventario y permiten al jugador modular la experiencia con el juego, haciéndola más fácil o más difícil dependiendo de lo que le interese. Esto permite a Sea of Stars adaptarse a jugadores que prefieren una experiencia más ligera o una más desafiante. En mi caso, he ido probando hasta encontrar un punto intermedio que me pusiera ciertas dificultades, pero sin morir constantemente debido a que soy pésimo con las pruebas de reflejos.

Considerado como el indie del año en los Golden Joystick Awards, Sea of Stars es un juego que a buen seguro hará las delicias de todos aquellos que disfrutaron o sigan disfrutando de los JPRG que aparecieron para las consolas de 16-bit y la Game Boy Advance. Eso sí, la traducción al castellano tiene algunos errores groseros y hay partes que ni están traducidas, por nombrar otro aspecto negativo.

Starfield

Género: RPG de mundo abierto

Plataforma: PC y Xbox

Recomendado por David Salces

Uno de los juegos más esperados del año, la primera IP nueva de Bethesda desde hace décadas, un desarrollo muy ambicioso que, claro, se vio aún más magnificado (a priori, claro está) por la ya habitual grandilocuencia de Todd Howard, CEO del estudio. En esas, llegamos principios de septiembre, cuando tras años y más años de avances sobre “el Skyrim en el espacio”, por fin pudimos hincarle el diente y comprobar cuánto de lo que nos habían adelantado era verdad, cuánto era contenido a futuro, y si nos habían vendido la moto en algunos aspectos.

Aquellos que habían construido un fastuoso castillo con sus expectativas, se vieron obligados a asumir que, al final (aunque en realidad era al principio), Starfield no era todo lo que nos habían prometido. Por su parte, quienes llevaban meses o incluso años vaticinando un cataclismo, tuvieron que aceptar que se habían pasado de frenada con sus apocalípticas profecías. Y en medio, dónde creo que nos ubicamos la inmensa mayoría de las personas que lo esperábamos, nos encontramos un gran juego, que todavía tiene mucho potencial de crecimiento, pero que desde el primer día ya proporciona una experiencia muy satisfactoria.

Starfield cuenta, además, con otro gran punto a favor y que es común en los desarrollos de Bethesda: su increíble comunidad de modders. A diferencia de otros estudios, que son particularmente prolíficos en el envío de órdenes de cese y desistimiento a estos creadores, Bethesda los acoge con los brazos abiertos y les proporciona las herramientas necesarias para que puedan hacer “lo suyo” en las mejores condiciones posibles. Así, y aunque todavía no se han publicado dichas herramientas para el juego, la cantidad de mods disponibles es espectacular.

La trama propuesta por Starfield es muy interesante, el tamaño del mapa es bastante generoso, las opciones de exploración por libre y las misiones secundarias nos proporcionan mucha diversión extra y, aunque a este respecto también tiene margen de mejora, su apartado gráfico no decepciona. Y, como pasa habitualmente con los títulos de la casa, todo apunta a que tendremos diversión para años.

Dredge

Género: RPG, survival horror

Plataforma: PC, Nintendo Switch, XBOX, PlayStation

Recomendado por Marila Bautista

Dredge es la inquietante carta de presentación de Black Salt Games, un estudio indie de Nueva Zelanda que ha entrado por la puerta grande en el mundo de los videojuegos indie, con nominación a los Game Awards 2023 incluida.

En este RPG de pesca (con algo de survival horror) nos ponemos en las botas de un pescador que se encuentra, de la noche a la mañana, con una deuda que saldar tras un incidente que da comienzo al juego. Armado con poco más que una caña de pescar y un bote un poco ruinoso, tendrás que navegar mar adentro para conseguir pesca que vender para pagar lo que debes. Pero al caer la noche empiezan a pasar cosas raras.

A base de explorar islas y escenarios bastante pintorescos (por no decir tétricos) y mejorar nuestro barco con herramientas que nos aportarán distintas posibilidades de pesca, iremos descubriendo poco a poco todos los secretos que oculta el mapa, e incluso nosotros mismos. Una historia con tintes de Lovecraft que en ocasiones me arrepentí de haber jugado bien entrada la noche. Mención especial a un apartado artístico acorde a la temática y que nos regala una suerte de bestiario-marino-maldito que te engancha hasta a querer hacerte con todos.

Se trata de un juego breve, que quizás llega a hacerse un poco repetitivo al final, pero que sabe cuándo terminar para que nos quede el gusanillo de conseguir el 100%, como fue mi caso. Más aún con el reciente DLC The Pale Reach, que viene a complementar parte del juego y que te invita a rejugarlo. Un planazo para esta Navidad.