PS5 Pro no es necesaria según varios desarrolladores, ¿por qué?

Hace unos días os pregunté si realmente necesitamos una PS5 Pro, una consola que llegará a finales de este año y que será una renovación intergeneracional, es decir, una evolución de PS5, pero no una revolución frente a dicha consola. El cambio más importante que traerá dicha consola estará a nivel de GPU, y podemos esperar también nuevas tecnologías que mejorarán considerablemente el rendimiento en juegos, como el reescalado inteligente PSSR.

PS5 Pro también mejorará los juegos ya existentes de PS5, y lo hará de forma automática. Podemos esperar mayor resolución y fluidez, y también mejoras gráficas más profundas en aquellos juegos que se optimicen de una manera concreta. Entonces, ¿es necesaria una PS5 Pro? En líneas generales sí, porque el modelo original pronto cumplirá cuatro años y su hardware lleva ya tiempo dando síntomas de agotamiento, una realidad que es cada día más clara y que hemos visto en multitud de juegos.

Parece que no todo el mundo piensa lo mismo. Según GamesIndustry.biz algunos desarrolladores creen que esa consola no tiene sentido porque todavía no han terminado de aprovechar el potencial de PS5. Entiendo que puede que algunos desarrolladores todavía no hayan llegado a exprimir al máximo la potencia de la actual consola de Sony, pero esto no quiere decir que otros no lo hayan hecho.

La lista de títulos que llevan al límite el hardware de PS5 es considerable, y en ella podemos encontrar juegos como Cyberpunk 2077 en su versión 2.1, su expansión Phantom Liberty, Lords of the Fallen, que de hecho renderiza a 720p en esta consola, y Alan Wake 2, que queda tan grande a PS5 que ni siquiera se han atrevido a introducir un trazado de rayos mínimo.

Podría dar más nombres, pero al final lo importante es que PS5 lleva tiempo siendo incapaz de ofrecer un buen nivel de calidad gráfica y de mantener 60 FPS estables, así que sí, es un buen momento para que Sony lance una PS5 Pro. Esta consola no obrará ningún milagro, porque al final seguirá teniendo una CPU Zen 2 recortada y con solo 8 MB de caché L3, y todas las limitaciones propias de una solución de tipo APU, pero está claro que será más potente que la original, y tendrá tecnologías que marcarán una diferencia interesante.

El hardware en una consola es importante, pero los juegos también, y en este caso creo que Sony debería ponerse las pilas para mejorar el catálogo de PS5, una consola que actualmente tiene un catálogo de exclusivos menos interesante que el que tenía PS4 en su momento con los mismos años de vida en el mercado.

Imágenes generadas con IA.