Guild Wars 3 tiene luz verde, ya está en desarrollo

Medios surcoreanos ha confirmado que NCSoft ha dado luz verde al desarrollo de Guild Wars 3, un proyecto muy importante para ArenaNet, la desarrolladora de las dos entregas anteriores de la franquicia. No ha sido fácil, NCSoft llevó a cabo una profunda revisión tanto de los recursos y los medios internos como de la viabilidad comercial del juego, y valoró todo con sumo cuidado antes de dar el sí.

Estoy seguro de que muchos de nuestros lectores sabrán que la primera entrega de Guild Wars nació de un conjunto de ideas pensadas originalmente para lo que iba a ser en un principio Diablo III. No os debe sorprender, ArenaNet fue fundada por ex-trabajadores de Blizzard, y su éxito con ese primer juego fue enorme, tanto que todavía hoy tiene una base considerable de jugadores.

Guild Wars 2 cambió mucho la fórmula del original, eliminó a los héroes y se convirtió en un MMORPG auténtico, ya que podemos encontrar a otros jugadores mientras exploramos el mundo, cosa que no ocurría con la primera entrega. Esta segunda entrega lleva 12 años en activo, y la verdad es que muchos fans de la franquicia, entre los que me incluyo, llevamos tiempo pidiendo un juego nuevo que aporte un soplo de aire fresco a la franquicia.

NCSoft no ha tenido una buena racha con los proyectos de sus estudios en términos de rentabilidad. La única que realmente se ha salvado en este sentido ha sido ArenaNet con la franquicia Guild Wars, que sí ha sido rentable. No es casualidad que la segunda entrega haya recibido tantas expansiones, tanto de pago como gratuitas, y que haya estado sometida a un modelo de juego como servicio muy cuidado y bien planteado.

Todavía no sabemos cuándo llegará Guild Wars 3, pero teniendo en cuenta que su desarrollo se encuentra ahora mismo en una fase temprana lo más probable es que todavía esté a unos cuantos años de distancia. No sabemos tampoco qué motor gráfico utilizará ni qué requisitos tendrá, pero es muy probable que acabe siendo similar en este sentido a la segunda entrega, y que tenga una importante dependencia de la CPU.

Guild Wars 2 se puede jugar de forma totalmente gratuita, y es sin duda uno de los mejores juegos de su género. Si no le has dado todavía una oportunidad deberías hacerlo, porque ofrece una enorme cantidad de contenido, cientos de horas de diversión, tiene una jugabilidad asequible y desafiante al mismo tiempo y gráficamente no ha envejecido nada mal. Sus requisitos son también muy bajos, así que podrás jugarlo sin problema casi con cualquier.

Imagen de portada creada con IA.