El CEO de Tesla ha confirmado que el lanzamiento del camión eléctrico que están preparando desde hace meses se ha retrasado. En principio su presentación estaba marcada para el próximo 26 de octubre, fecha que ahora se ha movido al 16 de noviembre.

Este retraso no nos sorprende en absoluto, ya que como vimos en esta noticia de MuyCanal Tesla está teniendo problemas importantes para incrementar la capacidad productiva del Model 3, un sedán eléctrico de lujo pero “económico” que debería haber superado las mil unidades y que apenas lleva distribuidas 260.

Elon Musk ha explicado que el retraso del camión eléctrico de Tesla se produce porque la compañía ha decidido desviar recursos a dos objetivos concretos; mejorar la producción del Model 3 y la fabricación de baterías para Puerto Rico y otras zonas afectadas por los recientes desastres naturales en la zona de Estados Unidos y el mar del Caribe.

La información que tenemos sobre este nuevo vehículo de Tesla es bastante escasa ya que por vía oficial se ha mantenido un fuerte secretismo alrededor del proyecto.

Sin embargo hemos podido conocer algunos detalles interesantes gracias a fuentes de confianza como Reuters, que en su momento dijo que el camión eléctrico de Elon Musk tendrá una autonomía de entre 321 y 482 kilómetros.

En este artículo también os dejamos la que podría ser la primera imagen de dicho camión. No tiene confirmación oficial pero las líneas y el diseño cuadran perfectamente con la estética y los acabados que ha seguido Tesla en sus coches.

Más información: Neowin.

Tesla Semi unveil now Nov 16. Diverting resources to fix Model 3 bottlenecks & increase battery production for Puerto Rico & other affected areas.

— Elon Musk (@elonmusk) 6 de octubre de 2017