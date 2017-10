Descubre las películas que inspiraron el desarrollo de The Evil Within 2

El lanzamiento de The Evil Within 2 está previsto para este viernes 13 de octubre en Xbox One, PS4 y PC. Como ya os hemos contado en noticias anteriores es un juego que mantiene la esencia de la primera entrega.

También continúa su historia, así que si tenéis intención de haceros con él y no habéis jugado al original os recomendamos que lo hagáis para poder entender el argumento.

Los creadores de videojuegos suelen obtener inspiración de muchas fuentes diferentes, aunque el mundo del cine es una de las más importantes. Para el desarrollo de The Evil Within 2 sus responsables han confirmado que se inspiraron en un total de seis películas muy conocidas.

Puede que tras ver las noticias que hemos publicado durante las últimas semanas te haya venido alguna a la cabeza pero no te preocupes, en este artículo te confirmamos las seis que han servido de base para la creación de The Evil Within 2:

La Niebla (2007). Seven (1995). Dark Water (2002). Prisioneros (2013). La Celda (2000). Paprika (2006).

A nivel personal creo que las dos últimas son las que tienen un reflejo más claro y están además relacionadas con uno de los pilares clave del juego, el sistema STEM. No doy más detalles por si alguien no ha jugado a la primera entrega y quiere hacerlo.

Si todo va bien espero poder analizar el juego en los próximos días en su versión para PC. Como siempre os hablaré del acabado del juego, de sus claves a nivel técnico y jugable y de la optimización del mismo.

