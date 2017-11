La Xbox One X no entusiasma en Japón

Xbox One X, la consola de videojuegos más potente del mercado, no ha comenzando con buen pie su andadura en Japón, vendiendo únicamente 1.344 unidades en la primera semana de disponibilidad.

El mercado japonés es “muy suyo” y las consolas foráneas no suelen triunfar como hacen los propias. Sin embargo, es uno de los principales mercados mundiales de videojuegos y las cifras de venta de Xbox One X son demasiado bajas para un nuevo modelo y teniendo en cuenta el número de usuarios que la tendrían reservada.

En comparación y en la misma semana, Nintendo Switch vendió la friolera de 79,958 unidades por 20.021 de la PlayStation 4. En juegos no hay sorpresas ni color y arrasa Super Mario Odyssey.

Como dijo el jefe de Xbox a comienzos de año cuando detectaron un importante aumento de ventas de Xbox One S: “nunca vamos a darnos por vencidos” en Japón. Tendrá tarea el bueno de Spencer.

En cuanto a los primeros datos de la Xbox One X en otras regiones son mucho mejores, destacando las 67.000 unidades vendidas en Reino Unido durante la primera semana de comercialización. En EE.UU dicen que son superiores confirmando que se trata de los dos mejores mercados para Microsoft.

No hay cifras en el resto del mundo, pero tampoco esperamos ventas millonarias. Xbox One X no es para todos los usuarios ya que 500 dólares es un precio muy alto para una consola. Y su principal rival no viene de Sony o Nintendo, sino de la misma plataforma y una Xbox One S que a precio de Black Friday 2017 costará 189 dólares. Ya actualizaremos ventas con datos oficiales.