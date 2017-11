Ghost In The Shell VR Arcade, una propuesta interesante

La realidad virtual tiene una fuerte presencia en Japón, donde es posible encontrar zonas dedicadas a ofrecer experiencias únicas a las que hoy podemos sumar una nueva nueva, Ghost In The Shell VR Arcade.

El lanzamiento de Ghost In The Shell VR Arcade se ha producido en el VR Zone Shinjuku, un centro arcade dedicado a la realidad virtual que tiene una extensión de más de 3.700 metros cuadrados.

Esa experiencia gira entorno al juego Ghost in the Shell: Arise Stealth Hounds y como no podía ser de otra forma está basado en el universo del conocido manga creado por Masamune Shirow, que publicó el primer número en 1989.

El juego se desarrolla en un escenario sencillo de 20 x 12 metros y permite participar a un máximo de ocho jugadores que se dividen en dos equipos de cuatro personas cada uno.

Cada jugador cuenta con un kit de realidad virtual totalmente personalizado que logra crear una experiencia inmersiva, una mochila donde va instalado el PC que se encarga de mover el juego y marcadores de realidad virtual en sus muñecas, tobillos y caderas.

El sistema de seguimiento de movimiento de la sala utiliza estos marcadores para traducir los movimientos del usuario al mundo virtual del juego. Como podéis ver en el vídeo no hay objetos físicos en la arena, pero a través del sonido que se transmite por los auriculares se logra crear un laberinto virtual lleno de obstáculos que deben superar.

En el juego adoptamos el rol de un novato de la fuerza de ataque de la Mayor Kusanagi en una misión para eliminar a los combatientes enemigos. Para ganar tendremos que se habilidosos y ágiles, aunque también dispondremos de habilidades especiales como el clásico camuflaje óptico.

Un juego interesante que parece haber sido adaptado a la realidad virtual con bastante acierto, aunque por desgracia sólo estará disponible en Japón.

