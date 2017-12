En un comunicado oficial Bluehole Studio, desarrolladora de PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha confirmado que el juego funcionará a 30 fotogramas por segundo en todas las consolas y que Xbox One X no será una excepción.

Esto desmiente totalmente las informaciones que indicaban que PlayerUnknown’s Battlegrounds podría funcionar a 60 fotogramas por segundo en la nueva consola de Microsoft, un rumor al que desde el primer momento no dimos crédito porque simplemente nos parecía imposible.

Decimos esto porque a la hora de conseguir una tasa de 60 FPS totalmente estable en un juego como PlayerUnknown’s Battlegrounds (sandbox y muchos jugadores al mismo tiempo) la potencia de la CPU es clave, y en Xbox One X tenemos un modesto chip Jaguar de bajo consumo y bajo IPC a 2,3 GHz, es decir, no es suficiente para lograr dicha meta.

Por otro lado hay que tener en cuenta que al hacer que el juego funcione a 30 FPS fijos los chicos de Bluehole Studios ofrecen una experiencia unificada en Xbox One, Xbox One S y Xbox One X, algo muy importante ya que como sabrá la mayoría de nuestros lectores jugar a 60 FPS en un juego de este tipo aporta una ventaja importante frente a aquellos que lo hacen a la mitad de fotogramas por segundo.

Todavía no tenemos claro si PlayerUnknown’s Battlegrounds llegará a PS4 y PS4 Pro, pero en caso de que así sea podemos dar por hecho que el juego funcionará también a 30 fotogramas por segundo ya que ambas consolas tienen una potencia inferior a la de Xbox One X.

Más información: TweakTown.