Call of Duty: Black Ops IIII sin modo historia por falta de tiempo

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops IIII se espera para el próximo día 12 de octubre, un juego muy esperado que como sabemos está siendo desarrollado por Treyarch. Dicho título repetirá la ambientación de Call of Duty: Black Ops III, lo que significa que tendrá un enfoque moderno y totalmente alejado de lo que vimos en Call of Duty: WWII.

Ya os habíamos adelantado sus claves más importantes en este artículo, pero según una nueva información que en teoría viene de “fuentes internas” el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops IIII se producirá de una forma muy particular, ya que vendrá sin modo historia y estará totalmente centrado en el modo multijugador.

La fuente de la noticia alude a la falta de tiempo para desarrollar dicho contenido, pero es un argumento que suena bastante extraño ya que Treyarch ha tenido alrededor de tres años para dar forma a esta nueva entrega de la conocida franquicia de Activision que, recordamos, mantiene además el mismo motor gráfico de Call of Duty: WWII. Esto último es importante, ya que significa que no han tenido que hacer trabajo extra a nivel técnico.

En lo personal sólo le veo sentido a esta información si Treyarch ha dedicado todos sus esfuerzos al desarrollo del modo multijugador y han decidido apostar por una especie de “todo o nada” a dicho modo.

Puede que Call of Duty: Black Ops IIII sea el primer paso de Activision al desarrollo de títulos sin campaña y que hayan decidido asumir los riesgos que ello conlleva. En caso de fracaso podrían aprender una valiosa lección y maquillar los malos resultados con la edición remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 2, que en teoría llegará también a finales de este año.

¿Os atrae la idea de un Call of Duty limitado al modo multijugador que incluya todos los contenidos habituales (zombis y demás)? Los comentarios son vuestros.

