Moonlighter, el nuevo rogue-lite español

Cada vez son más los videojuegos que podemos encontrar gracias al increíble apoyo que están ofreciendo los usuarios a las desarrolladoras españolas. Moonlighter es uno de los más recientes y ambiciosos proyectos, de mano del estudio valenciano Digital Sun Games y gracias a la colaboración y distribución de 11 bit Studios.

Moonlighter, una interesante apuesta que cautivó a la comunidad y consiguió superar su campaña de financiación de KickStarter en apenas poco más de dos días. El juego nos presenta la historia de Will, un hombre simple que dedica su vida a ser tendero de una pequeña tienda familiar, pero que anhela convertirse en un aventurero y héroe. Y es que, por las noches, dedica su tiempo a investigar y saquear las mazmorras cercanas al pueblo, para así re-abastecer las pertenencias para vender en su tienda, y continuar mejorando su equipo.

Con un apartado visual totalmente diseñado bajo un estilo píxel que emula los clásicos juegos de arcade, Moonlighter nos presenta una mezcla de elementos rogue-lite con componentes de RPG. A diferencia del resto de juegos de este primer género, la muerte no significará el final de nuestra partida, aunque sí que nos supondrá una penalización en las ganancias.

Pero quién mejor que Javier Giménez, CEO de Digital Sun Games, para definir Moonlighter: “A nivel de tema, es un juego sobre un tendero que sueña con ser un héroe, algo que nos pasa un poco a todos… A nivel de género, es un roguelite/ARPG; no es un roguelike puro ya que, aunque hay generación procedural y la muerte está penalizada, no se borra el progreso del jugador, sino que hay una historia, con un final. En ese sentido se parece más a la estructura de un Rogue Legacy que a un The Binding of Isaac, aunque obviamente tiene fuertes influencias de ambos; así como de otros títulos como Harvest Moon o los Zelda clásicos”.



Moonlighter se pondrá a la venta el próximo 29 de mayo, por el momento sólo en formato digital, y bajo un precio final de 19,99€ para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, la también anunciada versión de Nintendo Switch, ha sufrido algunos retrasos y llegará algunos meses más tarde, tal y como ya habían previsto y adelantado sus desarrolladores.