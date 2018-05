RAGE 2 confirmado, primer vídeo oficial de lo nuevo de id Software

Ya os adelantamos en este artículo que RAGE 2 había sido confirmado oficialmente por Bethesda, aunque de una forma un poco críptica, y hoy hemos podido disipar cualquier atisbo de duda con la publicación del primer vídeo oficial de este nuevo juego.

Por desgracia el vídeo no muestra ninguna escena con juego real de RAGE 2 pero podemos ver algunos detalles interesantes que nos dicen las líneas básicas que ha seguido id Software, responsables de su desarrollo (Bethesda será la publicadora).

Se mantiene el escenario posapocalíptico que vimos en la primera entrega con un enfoque nos recuerda mucho al universo Mad Max, aunque con elementos diferenciadores que consiguen dar a RAGE 2 un toque de personalidad propia. Esto se deja notar sobre todo en los elementos futuristas que aparecerán en el juego y en la presencia de mutantes gigantes, viejos conocidos para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar a la primera entrega. El téaser también sugiere que RAGE 2 tendrá un toque más gamberro y desenfadado que el original.

Pasando al apartado técnico todo apunta a que la base de este juego será el idTech 6, motor gráfico que ha sido utilizado en juegos como Quake Champions, DOOM 2016 y Wolfenstein II: The New Colossus.

En su momento la propia id Software confirmó que dicho motor gráfico está pensado sobre todo para escenarios limitados y mundos “semiabiertos”, lo que significa que RAGE 2 no estará al nivel de Fallout 4 en amplitud de escenarios y liberad de movimientos, aunque a cambio podría ofrecer una calidad gráfica superior y una mayor optimización.

De momento no sabemos nada sobre sus posibles requisitos mínimos, pero viendo la tecnología utilizada creemos que lo más probable es que acaben siendo similares a los de Wolfestein II: The New Colossus.

Estaremos atentos a nuevas informaciones ya que RAGE 2 podría convertirse en uno de los juegos más importantes de 2018.