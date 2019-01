Novedades VOD 04/19: ‘Polar’, el cómic español se hace película en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, aunque con la repetida ausencia de Amazon, que se reincorporará la semana que viene con un nuevo lanzamiento, en esta llegan contenidos originales a Netflix y HBO, pero también a Sky o YouTube Premium. ¿Como cuáles? Veamos…

Netflix

Tras dos semanas con HBO encabezando la lista de estrenos, Netflix recupera su puesto habitual con un poco de todo, que se suele decir. De hecho, si cupieran dos imágenes y dos titulares, los dos se los llevaría Netflix. Pero como solo cabe uno, nos quedamos con…

Polar

Polar es la adaptación del cómic del mismo nombre en forma de película. Una obra del historietista valenciano Víctor Santos, que Netflix trae a la multipantalla con nada más y nada menos que Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal, Doctor Strange) en el papel protagonista, el de un asesino profesional retirado que vuelve a la carga cuando le tocan los bemoles. Acción sin cuartel cuyo resultado no parece estar entusiasmando a la crítica. El autor de la historia original, sin embargo, está encantado.

Kingdom

¿Fan de los zombis? Otro estreno de Netflix para esta semana, este en formato serie, es Kingdom, una producción coreana que traslada al espectador a la dinastía medieval Joseon. En semejante escenario, el príncipe heredero deberá enfrentarse a una extraña enfermedad que trae a los muertos de vuelta y con mucha hambre.

Black Earth Rising

En un marco mucho más mundano, la serie británica Black Earth Rising cuenta la historia de ficción actual de una superviviente del genocidio Tutsi que en 1994 se llevó a cabo en Ruanda. Esta primera temporada se estrenó en la BBC y ahora llega a Netflix.

Examen de conciencia

Tenemos un estreno más que destacar de Netflix, y es que si la estadounidense ya puso el foco -de aquella manera- en España con el documental Dos Cataluñas, en Examen de conciencia hace lo propio a razón de una de las vergüenzas de la Iglesia católica en nuestro país: los abusos sexuales a menores sucedidos durante décadas, silenciados sistemática e impunemente.

Netflix, por supuesto, viene con mucho más en la saca, casi todo propio o exclusivo, incluyendo:

Unbreakable Kimmy Schmidt (T4), cuarta y última temporada de una de las series de comedia más populares de Netflix.

(T4), cuarta y última temporada de una de las series de comedia más populares de Netflix. Club de Cuervos (T4), culebrón mexicano futbolero a medio camino entre el drama y la comedia.

(T4), culebrón mexicano futbolero a medio camino entre el drama y la comedia. Justice (T1), primera producción emiratí para Netflix, un drama legal sobre una abogada en Abu Dabi…

(T1), primera producción emiratí para Netflix, un drama legal sobre una abogada en Abu Dabi… Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy (T1), serie documental que ya se ve cómo, o mejor dicho, con quién empieza.

Siguen en emisión Recuerdos de la Alhambra (T1) y The Good Place (T3).

Más allá de los contenidos exclusivos Netflix añade a catálogo las cinco temporadas del culebrón de época estadounidense Cuando habla el corazón, la miniserie policíaca turca Masum y unas cuantas películas: La casa de la esperanza, Vivir de noche, A Special Lady, Ip Man: La pelea final, Ánimas, Baywatch: Los vigilantes de la playa, Step Up Revolution, Solo el Amor y Los Pitufos: La aldea escondida.

HBO

Seguimos con HBO, que baja un poco el nivel de calidad de los lanzamientos con respecto a las últimas semanas, pero manteniéndolo en lo que a cantidad se refiere. Aunque para gustos, colores.

High Maintenance

En un tono más distendido a lo visto hasta el momento, HBO España estrena la tercera temporada de High Maintenance, uno de tantos dramedias como tiene, ambientado en Nueva York y con un hilo argumental que gira en torno a un grupo de porreros neoyorkinos ligados entre sí por el mismo camello (suena más duro de lo que es).

Crashing

En un tono más ligero discurre Crashing, otro dramedia de HBO que regresa igualmente con su tercera temporada, también ambientada en Nueva York. En este caso, continúa la historia de readaptación de un monologuista cómico en crisis.

Más contenidos exclusivos de HBO incluyen:

Siren (T2), serie fantástica con sirenas guerreando en un pequeño pueblo costero.

(T2), serie fantástica con sirenas guerreando en un pequeño pueblo costero. Strike Back (T6), remake británico, que regresa tras haberse cancelado hace tres años,

Siguen en emisión True Detective (T3), Manifest (T1), Counterpart (T2), Clase letal (T1), Legacies (T1), All American (T1), Roswell, Embrujadas, New Mexico (T1) y Berlin Station (T3).

HBO España también rellena con contenidos de terceros: de los nuevos capítulos de series como Supergirl (T4) y Los nuestros (T2) a películas como Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Las crónicas de Spiderwick, Noche en el Museo 2, Vivir de noche, El juez o Interstellar.

Sky – El milagro

He aquí una nueva serie original de Sky, que va más lenta que la competencia en estos menesteres, pero que sigue intentándolo. Después de la laureada Patrick Melrose y la ignorada El descubrimiento de las brujas, la cadena estadounidense estrena El milagro, una drama italiano de suspense religioso sobre la estatua de una virgen que llora sangre y que perturba a cuantos rodea,

YouTube Premium – IDOLiSH7 Vibrato

YouTube Premium es otro de los que reaparece con algo nuevo, y no es otra cosa que una serie de anime: IDOLiSH7 Vibrato, un juego musical de Bandai Namco refrito para la ocasión. Por el momento se han publicado tres capítulos de los diecisiete que tiene la primera temporada. Solo disponible con subtítulos.

Filmin – Fenix

Terminamos con la plataforma indie Filmin, que no produce material propio, pero sí se lo agencia, como ha hecho con la primera temporada de Fenix, una serie que presentan como “la respuesta holandesa a Narcos” nada menos.

No obstante, el servicio español es uno de los que más novedades añade regularmente a su catálogo, y aunque no vamos a repasar todo lo que trae, ahí van unas cosillas cuando menos curiosas: El reino, la película inspirada en el caso Gürtel de la corrupción pepera y una de las favoritas para los Premios Goya que se celebrarán la semana que viene; The Unthinkable, suspense psicológico y la película sueca más cara hasta la fecha financiada mediante crowdfunding; Sword Art Online: Ordinal Scale, la película del popular anime cuya historia continúa la de la segunda temporada y que hará de puente con la tercera.