Desarrolladores acusan a Sony de “favoritismos”

Ya durante el pasado mes de septiembre, tras años de quejas por parte de jugadores y desarrolladores, Sony finalmente cedió y anunció que tanto los juegos, como la progresión dentro de los mismos, contarían con soporte y compatibilidad multiplataforma a través de PlayStation Network.

Así, y de una manera bastante rápida tras la presión de los jugadores, Fortnite fue el primer juego en sumarse a este servicio. Sin embargo, los casos de quejas por parte de los desarrolladores de terceros están comenzado a acumularse. Y es que según afirman, Sony todavía está impidiendo que muchas de las versiones de PS4 de sus juegos funcionen correctamente con el resto de plataformas.

“Acabamos de lanzar Wargroove con juego cruzado entre PC, Switch y Xbox“, escribió el CEO de Chucklefish, Finn Brice (bajo el seudónimo Tiy), en los foros de ResetEra, “hicimos muchas solicitudes de juego cruzado, tanto a través de nuestro administrador de cuentas de Sony como directamente con los de mayor categoría, hasta el mimso mes de lanzamiento […] y nos dijeron en términos inequívocos que esto no iba a suceder“.

También el CEO de Hi-Rez Studios, Stew Chisam, publicaba a través de su cuenta de Twitter un mensaje irónico dirigido a Sony: “Listos para empezar cuando vosotros queráis“, haciendo referencia a la espera de que Smite, Paladins y Realm Royale comiencen a funcionar con juego cruzado en la PS4.

Hey @Sony @PlayStation. It's time to stop playing favorites and tear down the crossplay/progression wall for everyone. We have @SMITEGame, @PaladinsGame, @RealmRoyale ready to go when you are. https://t.co/KNDetpXPf5

— HiRezStew (@schisam) February 8, 2019