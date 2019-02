Microsoft unirá consolas y PCs con juego nativo de Xbox a Windows 10

El juego nativo de Xbox a Windows 10 está en marcha para unir definitivamente consolas y PCs bajo el ecosistema de Microsoft. La noticia es importante y llega de Thurrott después de estudiar con otros observadores los últimos movimientos del gigante del software.

Microsoft ha perdido la batalla en ventas de la actual generación de consolas, pero puede ganar la guerra si juega bien sus cartas. Y tiene comodines, aprovechando una posición en ordenadores personales con Windows que no tiene ni Sony ni Nintendo.

Durante los últimos dos años hemos visto cómo la estrategia de Microsoft en videojuegos ha tomado un giro agresivo. Desde el lanzamiento de una nueva consola, la Xbox One X, fuera del ciclo de lanzamiento tradicional hasta el anuncio de un servicio de juego en streaming, xCloud, que va a ser muy importante en el futuro. Frente a los inversores y analistas que pedían la venta de Xbox para centrarse en servicios y aplicaciones profesionales, los videojuegos son prioridad en Microsoft. Y los jugones nos alegramos.

El caso es que Microsoft está preparando una migración completa de las instalaciones de Xbox One a Windows a través de las nuevas mejoras de PowerShell de Windows 10. Las pruebas con el juego State of Decay 2 en Windows 10 Insiders (ofrecido gratuitamente) muestra como Microsoft planea llevar los juegos nativos de Xbox a los PCs.

Cuando descargas State of Decay 2, las rarezas comienzan inmediatamente. En lugar de descargar desde el servidor de Microsoft Store (serverdl.microsoft.com), de donde proviene todo el contenido incluido los títulos de PlayAnywhere, el juego se descarga desde assets1. n lugar de trasladar cada función de Xbox a los PCs una por una, simplemente descarga todo lo necesario para convertirla en la instalación principal para Windows.

Cuando instalas el juego, recibes un mensaje de instalación de librerías DirectX heredado que realiza una instalación clásica, sin sandbox y no basada en las dependencias de DirectX del directorio del sistema instalado en Windows 10.

Este curioso funcionamiento, junto a la reciente aparición de la aplicación Gaming Service, son evidencias claras que Microsoft está preparando una fusión de las plataformas Xbox y Windows. Y no solo en la distribución de los juegos, sino también en el desarrollo, facilitando a los desarrolladores el trabajo sobre un único binario. Y más posibilidades para los jugadores que no tendrán que comprar una consola para jugarlos.

Lo hemos hablado otras veces. Una Xbox One no deja de ser un PC, aunque sea una máquina personalizada y optimizada para juego en el salón. Un desarrollo único no debería ser complicado si dejamos a un lado intereses comerciales y, por otra parte, los servicios de juego en streaming van a cambiar todo lo que conocemos en distribución de videojuegos. Hasta Nintendo valora dejar de hacer consolas… si el mercado lo exige.

Será interesante seguir la conferencia de Microsoft de este año en el E3 y ver si ese juego nativo de Xbox a Windows 10 se completa, uniendo definitivamente consolas y PCs en el ecosistema de Microsoft.