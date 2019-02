Las últimas generaciones de tarjetas gráficas NVIDIA han mantenido una configuración de memoria gráfica bastante polémica, sobre todo en la gama media y en la gama baja, donde la compañía apostó por hacer recortes que nunca hemos llegado a comprender.

Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la GTX 1060 de 3 GB, una de las tarjetas gráficas de NVDIA más atractivas por relación-precio rendimiento que, sin embargo, está perdiendo interés rápidamente por la clara tendencia de los juegos a consumir cada vez más memoria gráfica para configurar las calidades gráficas en niveles altos.

Hay muchos ejemplos. Apex Legends ya pide 4 GB de VRAM para configurar las texturas en calidad alta, Resident Evil 2 tiene varias opciones para configurar la calidad de las texturas que pueden llegar a un máximo de 8 GB de VRAM, y juegos más antiguos como DOOM 2016 requieren de 5 GB de memoria gráfica para poder funcionar con la calidad gráfica al máximo.

Si ponemos todo esto en conjunto podremos entender a la perfección por qué decimos que tarjetas gráficas como las GTX 1060 de 3 GB, y también las GTX 1050 y RX 460-560 de 2 GB, son cada vez menos atractivas. No me entendáis mal, ofrecen un buen valor en juegos actuales teniendo en cuenta su precio y el rendimiento bruto que ofrecen, pero no tienen garantizada una buena vida útil a largo plazo.

Esto se debe a algo muy simple, Xbox Scarlett y PS5 están “a la vuelta de la esquina”. Cuando lleguen ambas consolas habrá un incremento importante en términos de requisitos mínimos en juegos para PC que afectará no solo a nivel CPU, GPU y RAM, sino también al total de memoria gráfica. Ya ocurrió con la llegada de PS4 y Xbox One, que convirtieron los 2 GB en algo imprescindible para disfrutar de una buena experiencia, un salto importante frente a los 512 MB-768 MB que se estilaban de media en la etapa de Xbox 360 y PS3.

Tarjetas gráficas de 4 GB y 6 GB: nuevo estándar en la gama media de NVIDIA

El lanzamiento de las GTX 1660 Ti y de las RTX 2060 ha confirmado que NVIDIA sigue manteniendo las configuraciones de 6 GB de memoria gráfica como estándar en su gama media y gama media-alta, y que reserva los 8 GB y superiores a la gama alta.

Todavía está pendiente la llegada de la GTX 1660, que irá dirigida a cubrir la gama media, y de la GTX 1650, que dará forma a la nueva gama media-baja de NVIDIA. Se había rumoreado que la primera podría contar con 3 GB de memoria gráfica y la segunda con versiones de 2 GB y 4 GB, pero una nueva información apunta en la dirección contraria.

La GeForce GTX 1660 tendrá 6 GB de memoria gráfica y la GTX 1650 vendrá con 4 GB de memoria gráfica. No habrá, en teoría, versiones de 3 GB ni de 2 GB, una buena noticia ya que esos modelos no tienen sentido en el nuevo catálogo de tarjetas gráficas de NVIDIA, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en una etapa pre-transición por la cercanía de Xbox Scarlett y de PS5.

Ahora mismo comprar una tarjeta gráfica con 2 GB o 3 GB de memoria gráfica no es una mala idea si tenemos un presupuesto ajustado y queremos hacer una renovación parcial con un gasto mínimo para jugar en 1080p, pero podemos dar por hecho que este tipo de soluciones acabarán quedando en una posición delicada cuando se complete esa transición a la nueva generación.