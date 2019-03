Diez juegos de nueva generación para PC que no te puedes perder

La llegada de PS4 y Xbox One representa el punto de partida de los juegos de nueva generación, aunque es cierto que en PC ya pudimos disfrutar de un adelanto gracias a juegos como Crysis 3, uno de los mejores títulos de acción en primera persona que, todavía hoy, puede presumir de tener un apartado gráfico de primera, tanto que no tiene nada que envidiar a juegos actuales, y eso que llegó al mercado en 2013.

El concepto de juegos de nueva generación puede parecer complicado a priori, pero en el fondo se puede clasificar de una manera bastante sencilla. Podemos considerar como tal a aquellos que han marcado una evolución técnica importante frente a los juegos de la generación que marcaron Xbox 360 y PS3. Sí, en este artículo vamos a hablar de juegos de nueva generación para PC, pero tenemos que hacer referencia obligatoriamente a las consolas porque han sido éstas las que han pasado a marcar el ritmo de desarrollo, y también el ritmo de evolución.

Es una lástima pero es totalmente cierto. Atrás quedaron los tiempos en los que se aprovechaba de verdad la potencia del PC para dar forma a juegos que tenían un apartado gráfico muy superior al de las versiones para consola. Con la llegada de PS4 y Xbox One la tendencia hacia la paridad, aunque sea forzada a base de mala optimización, es cada vez más evidente, y se deja notar en cosas como la que ya hemos comentado: que un juego como Crysis 3, lanzado en 2013, pueda lucir igual de bien o incluso mejor que uno lanzado en 2019.

No vamos a profundizar en esta cuestión ya que no es el objetivo de este artículo, pero sería injusto pasar de puntillas sin reconocer al menos el esfuerzo que algunas desarrolladoras, como Capcom (Resident Evil 2), CryTek (Crysis 3) y Flying Wild Hog (Shadow Warrior 2) han hecho por mantener el listón bien alto lo que a juegos de nueva generación para PC se refiere. Sus títulos estrella no solo han estado bien optimizados, sino que además han mostrado un apartado técnico impresionante en compatibles.

Volviendo al tema central del artículo, hechos dicho que PS4 y Xbox One marcaron la transición a los juegos de nueva generación en sentido amplio, y que esto afectó al PC. Esto significa que vamos a centrar esta guía en dejaros una selección de los que son, en mi modesta opinión, los diez mejores juegos de nueva generación que han llegado a compatibles hasta el día de hoy. Soy consciente de que es complicado reducir más de cinco años de lanzamientos a diez nombres, pero espero que os sirva para identificar aquellos títulos a los que todavía no hayáis jugado y que os decidáis a darles una oportunidad.

Sin más preámbulos entro en materia, y como siempre os invito a que nos dejéis vuestras opiniones y recomendaciones en los comentarios.

1.-Fallout 4

Su lanzamiento no estuvo exento de polémica, sobre todo por la presencia de algunos bugs y por los problemas de rendimiento que presentaba en ciertas zonas debido a la carga de trabajo produca por el solapamiento de las sombras, algo que se apreciaba con gran fuerza en ciertas ubicaciones de Boston.

Sin embargo, se mantiene como una de las mejores entregas de la franquicia gracias a su cuidada ambientación, su buen apartado técnico, las posibilidades de personalización y su enorme duración.

Le he dedicado cientos de horas, y he disfrutado cada una de ellas. Imprescindible para los seguidores de la franquicia, y también para los amantes de los juegos de rol de acción con ambientación posapocalíptica.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Intel Core i5-2300 a 2,8 GHz o AMD Phenom II X4 945 a 3 GHz.

8 GB RAM.

30 GB de HDD.

NVIDIA GTX 550 Ti o AMD Radeon HD 7870 de 2 GB.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits o superior.

Intel Core i7 4790 a 3,6 GHz o AMD FX-9590 a 4,7 GHz.

8 GB RAM.

30 GB de HDD.

NVIDIA GTX 780 de 3 GB o AMD Radeon R9 290X de 4 GB.

2.-The Witcher 3

Toda una obra de arte. Los primeros vídeos que mostró CD Projekt RED dejaron ver un acabado técnico increíble que al final no pudieron mantener debido a la “necesaria” paridad entre la versión de PC y las versiones para PS4 y Xbox One, pero a nivel gráfico se mantuvo en un nivel sobresaliente.

Este título pone a nuestra disposición un amplio mundo que explorar, rico en detalles, con una ambientación soberbia y una gran cantidad de misiones secundarias que hacen que el juego ofrezca una gran vida útil.

Uno de los mejores juegos de rol de acción en tercera persona de la historia que ha aguantado de maravilla el paso del tiempo. Si todavía no lo has jugado deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos

CPU Intel Core i5-2500K a 3,3 GHz o AMD CPU Phenom II X4 940 a 3 GHz.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870.

6 GB de RAM

Windows 7 de 64 bits.

Direct X 11.

40 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Intel Core i7 3770 3,4 GHz o AMD CPU AMD FX-8350 a 4 GHz.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD GPU Radeon R9 290.

8 GB de RAM.

Windows 7/8/8.1 de 64 bits.

Direct X 11.

40 GB de espacio libre.

3.-Resident Evil 2

El mejor remake hasta la fecha y uno de los firmes candidatos a mejor juego de 2019. Con Resident Evil 2 en Capcom han dado forma a un juego que es prácticamente perfecto en todos los aspectos.

La calidad gráfica que consigue el motor RE Engine es excelente, y lo mejor es que no han tenido que hacer grandes sacrificios a nivel de optimización, ya que el juego funciona de maravilla incluso en equipos de gama media y gama media-baja.

Capcom no se ha limitado a mantener la esencia del original, la ha potenciado y la ha llevado a otro nivel. No importa si eres fan de la franquicia o un recién llegado, Resident Evil 2 merece toda tu atención, ya que es uno de los mejores juegos de nueva generación.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

26 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o AMD FX 9590.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

26 GB de espacio libre.

4.-Dark Souls III

Un cierre sobresaliente a la trilogía que concibió originalmente From Software. Lo primero que llama la atención de este título es el enorme salto que presenta a nivel técnico frente a las dos entregas anteriores, algo comprensible ya que no llegó a Xbox 360 ni a PS3.

En efecto, Dark Souls III marcó un salto generacional real, pero mantuvo toda la magia de la franquicia y pulió pequeños problemas a nivel jugable de las entregas anteriores que “chirríaban” y podían llegar a arruinar la experiencia.

Personalmente creo que es la mejor entrega de la franquicia, y también uno de los mejores juegos de nueva generación.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits con SP1.

CPU Core i5 2500 o FX 6300.

8 GB de RAM.

GTX 750 TI o HD 6870.

20 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits con SP1.

CPU Core i7 2600 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon R9 290.

20 GB de espacio libre.

5.-DOOM

Bethesda e id Software se atrevieron, por fin, a hacer un reinicio completo de un clásico que tiene el honor de ser considerado como el padre de los juegos de acción en primera persona.

En los noventa disfruté de la franquicia DOOM durante una incontable cantidad de horas y no me importa reconocerlo, soy un gran fan de la obra de id Software, así que esperaba este reinicio con muchas ganas.

Como ya dije en el análisis que publiqué en su momento no me defraudó en absoluto. Todo lo que convirtió al DOOM de 1993 en el “rey” de los juegos de acción en primera persona está en el DOOM de 2016, pero adaptado a los nuevos tiempos y con un acabado gráfico de infarto.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits o superior.

Intel Core i5 2400 o AMD FX 8320.

8 GB de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 670 con 2 GB de VRAM o AMD Radeon HD 7870 con 2 GB VRAM.

55 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits o superior.

Intel Core i7 3770 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290 con 4 GB de VRAM.

55 GB de espacio libre.

6.-Guild Wars 2

Es un juego exclusivo para PC que ya tiene unos cuantos años encima, pero que se mantiene como uno de los mejores títulos MMORPG que existen actualmente.

Su lanzamiento se produjo en 2012, pero ha aguantado muy bien el paso del tiempo, tanto a nivel técnico (su calidad gráfica sigue siendo impresionante) como a nivel jugable. Los recién llegados podrán probarlo de forma gratuita y disfrutar de una experiencia cercana, sencilla y amigable, y los que quieran jugarlo en serio tendrán a su alcance una gran cantidad de contenidos, mucho botín y objetos que conseguir, y un modo multijugador muy entretenido.

Un juego muy recomendable que, como dijimos, se puede probar de forma gratuita. Muy recomendable.

Requisitos mínimos

Windows XP SP3.

Core 2 Duo o Athlon X2 64.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon X1600 con 256 MB.

50 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows XP SP3.

Core i5 serie 2000 o AMD FX 6300.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 5850.

50 GB de espacio libre.

7.-Mirror´s Edge Catalyst

Un soplo de aire fresco al género de los juegos de acción en primera persona que representó, además, el salto de la franquicia a la nueva generación. La mejora a nivel gráfico que presenta frente al original es muy marcada, y también ha mejorado en gran medida el sistema de control sin perder la esencia del original.

La historia es buena y consigue engancharnos desde el primer momento, aunque la duración de la línea principal es algo corta. Por suerte lo compensa con los desafíos y con la amplitud de los escenarios, que podremos explorar con calma para disfrutar de unas vistas únicas.

Sin duda uno delos juegos de nueva generación más originales y más trabajados que he podido probar. Recomendable, incluso aunque no seas un fan de la franquicia.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i3 3250 o FX 6350 (necesita cuatro núcleos lógicos).

6 GB de RAM.

GTX 650 TI o Radeon R9 270X con 2 GB de VRAM.

25 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o FX 8350.

16 GB de RAM.

GTX 970 o Radeon R9 280X con 3 GB o más de VRAM.

25 GB de espacio libre.

8.-Wolfenstein II: The New Colossus

Ha sido uno de los juegos de nueva generación que más veces he terminado. Acción a raudales con una calidad gráfica que roza la perfección y una historia que combina con acierto temas muy serios con un humor negro y descacharrante.

La guinda al pastel la ponen unos personajes carismáticos que saben ganarse el cariño (o el odio) del jugador, y una optimización muy trabajada que, sin llegar a estar al nivel de lo visto en DOOM, hace que Wolfenstein II: The New Colossus funcione sin problemas incluso en equipos de gama media-baja.

Un título imprescindible para los amantes de la conocida franquicia de id Software, y también para los que saben valorar los desarrollos irreverentes y centrados en la acción más frenética.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 con 4 GB o Radeon R9 290 con 4 GB.

55 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 4770 o FX 9370.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 470 de 4 GB.

55 GB de espacio libre.

9.-Divinity: Original Sin

Uno de los mejores juegos de rol dentro de lo que podemos considerar como nueva generación que, curiosamente, salió adelante gracias a Kickstarter, la conocida plataforma de financiación colectiva.

Su enfoque recuerda a los clásicos del género, ya que adopta un esquema de personajes personalizables y un sistema de combates por turnos. A nivel técnico está muy bien terminado, y tiene una segunda parte que también es muy recomendable.

Muy adictivo, y sin duda uno de los mejores de su género.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core 2 Duo E6600 o AMD Athlon X2 5600+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 4850.

5 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 2400 o FX 4350.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 550 Ti o Radeon HD 6790.

5 GB de espacio libre.

10.-The Evil Within

Una obra maestra dentro del género del survival horror y toda una sorpresa por parte del “padre” de la franquicia Resident Evil. El apartado técnico es sobresaliente, la ambientación está muy cuidada y los enemigos no solo tienen un toque innovador, sino que además encajan a la perfección y dan “mal rollo” de verdad.

La segunda parte también rayó a un buen nivel, pero no ofrece la misma experiencia de survival horror que el original y tampoco transmite las mismas sensaciones. Si tenéis que elegir entre ambos quedaros con la primera entrega.

Una excelente opción para los amantes del terror.

Requisitos mínimos

Sistema operativo Windows 7.

CPU Core 2 Quad o AMD Phenom II X4.

4 GB de RAM.

GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

50 GB de espacio libre.

Cuenta en Steam y conexión a Internet de alta velocidad.

Requisitos recomendados