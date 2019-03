The Division 2 necesitará un parche de “día uno” de 50GB

En apenas una semana se estrenará uno de los juegos más esperados, no solo de este mes, sino de 2019: The Division 2. Sin embargo, ningún jugador podrá jugar si no tiene una conexión a internet durante su primer uso, ya aunque compremos cualquiera de las versiones con discos de PC, Xbox One o PS4, nos espera una descarga de entre 48 GB y 52 GB, dependiendo de la plataforma.

Sí, tal y como estás pensando, se trata del juego completo, sin restarle un solo byte con respecto a lo que tendrán que descargar aquellos que compren la versión digital del juego.

Aunque supuestamente este parche incluye también la actualización 1.5 para The Division 2, que está destinada a hacer frente y solventar los problemas que Ubisoft descubrió durante la reciente beta abierta, corrigiendo problemas graves como los cortes de audio, estos apenas justifican 2 GB del total.

Esto nos hace plantearnos si de verdad merece la pena mantener una separación entre juegos físicos y digitales, más allá del propio coleccionismo: los discos ya no presentan ninguna ventaja frente a los descargables, teniendo la limitación añadida de su uso necesario para poder jugar.

El otoño pasado, algunas tiendas de España y otros países de Europa, lograron que Ubisoft les diese permiso para comenzar a distribuir el Call of Duty: Black Ops IIII hasta tres días de su fecha prevista de lanzamiento con el único motivo de que los jugadores pudiesen comenzar la descarga e instalación del parche en el que se incluía el juego completo.

También vimos anteriormente otros casos como Destiny 2, que distribuía en sus versiones físicas cajas sin CD, sustituyéndolos por una copia de papel del mismo. Una medida con la que, además de suponer un ahorro para la compañía, promovía un mensaje ecológico, dado el uso inservible del disco de cara a la obligatoria descarga.

Y es que los altos requisitos de almacenamiento de los juegos actuales hacen que hasta los Blu-Ray se queden incapaces de contenerlos en un único CD. Ya vimos como juegos como el Red Dead Redemption nos obligaba a tener más de 100 GB de espacio en nuestra consola, usando hasta 2 discos para su instalación.



The Division 2 llegará este viernes 15 de marzo para PC, PS4 y Xbox One, bajo un precio compartido desde los 69,99 euros, y cuyas ediciones especiales “Oro” y “Definitiva” nos garantizarán el acceso previo al juego tres días antes de su lanzamiento oficial.