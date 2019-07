Lanzamientos: juegos y recomendaciones para agosto 2019

Si bien junio y julio nos han dejado varias buenas entregas, en general veníamos hablando de una cantidad algo menor de lanzamientos en comparación con otros meses. Pero los últimos meses de verano siempre suelen ser el punto de mira de las grandes compañías.

Y no es para menos, ya que se trata de uno de los meses con mayor número de lanzamientos destacados, y en los que se recogen algunos de los títulos más esperados del año, y algunas entregas indies que podrían sorprender a más de uno.

A continuación podréis encontrar nuestro listado completo de lanzamientos de juegos de agosto, ordenado como siempre según la fecha de lanzamiento:

1 de agosto

Forged of Blood

Un juego de rol táctico basado en turnos de fantasía basado en la profundidad y la complejidad mecánica, que presenta la creación de personajes sin clase, la gestión estratégica y las tácticas de unidades pequeñas a escala mundial.

Forge of Blood llegará de forma exclusiva a PC y a través de Steam.



Lightstep Chronicles

Esta aventura gráfica de ciencia ficción y terror nos transportará a una oscura nave alienígena en la que somos cautivos de una demente y averiada IA. Con una jugabilidad plenamente basada en la elección de textos, deberemos tratar de elegir el mejor camino para segurar nuestra seguridad.

Lightstep Chronicles estará disponible en exclusiva para PC, pudiendo encontrarlo en Steam.



Chroma Squad

Chroma Squad es un juego de rol táctico, acción píxel y combates por turnos nos trasladará a la piel de cinco actores especialistas en escenas de acción, los cuales deciden dejar sus trabajos actuales para iniciar su propio programa de televisión al estilo Power Rangers.

Estrenado en 2015 en PC, y tras llegar en 2017 al el resto de plataformas (incluida móviles), finalmente Chroma Squad aterrizará en Nintendo Switch.



Raiders Of The Lost Island

Uno de los lanzamientos orientados al ámbito de fiesta cooperativa local, este juego nos propone una curiosa competición para tratar de saquear todos los tesoros de una isla que amenaza con hundirse, mientras buscamos los materiales necesarios para construir un bote salvavidas.

Disponible actualmente bajo el programa Steam Early Access, finalmente Raiders Of The Lost Island estrenará su versión completa en esta plataforma digital de PC.



Pandemic

Pandemic: The Board Game es un juego colaborativo basado en el homónimo juego de mesa. Cada jugador controla a un personaje diferente con habilidades únicas. En cada turno, tendréis que tratar enfermedades, viajar a ciudades en riesgo e intercambiar cartas para encontrar una cura, mientras aumentan las ciudades infectadas y las epidemias amenazan con acabar con toda vida, y la partida.

Con un primer contacto en el formato digital en PC, Pandemic: The Board Game llegará ahora para consolas bajo la exclusividad de Xbox One y Nintendo Switch.



2 de agosto

Madden NFL 20

Uno de los lanzamientos anuales deportivos lo protagonizará este juego de fútbol americano, incluyendo nuevas funcionalidades y mejoras equivalentes a las que podemos ver en los FIFA, con modo «Carrera» en solitario y distintos modos multijugador.

Madden NFL llegará a PC (bajo la exclusividad de Origin Play), así como a PS4 y Xbox One.



Dry Drowning

Se trata de una novela visual de investigación psicológica ambientada en una ciudad distópica futurista, donde seguiremos la historia de Mordred Foley, un detective privado sin escrúpulos acosado por su oscuro pasado, mientras tratamos de resolver una serie de macabros asesinatos inspirados en la mitología griega.

Dry Drowning llegará en exclsuiva a través de PC, disponible a través de la tienda de Steam.



The Church in the Darkness

Dentro de los lanzamientos indie de este mes, este juego de acción, sigilo y crudeza se ha establecido como uno de los más esperados entre la prensa especializada. Con unos toques que nos quieren recordar al Far Cry 5, deberemos infiltrarnos en una oscura secta religiosa para tratar de rescatar (o no) a uno de nuestros familiares captados.

The Church in the Darkness llegará con fuerza, estrenándose de forma simultánea en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



6 de agosto

Silver Chains

Esta aventura de terror en primera persona nos hará buscar pistas a través de un viejo caserón abandonado y lleno de oscuros secretos, primero para tratar de descubrir la verdad sobre los horribles hechos que ocurrieron allí, y finalmente para tratar de huir de él.

Silver Chains se lanzará en exclusiva para PC, disponible a través de Steam.

DC Universe Online

Este juego rol y acción «free to play» nos invita a encarnar a nuestros héroes y villanos favoritos del universo DC, luchando con y contra estos emblemáticos personajes, descubriendo tareas y secretos, y explorando las ciudades

Tras su lanzamiento en 2011 en PC y PS3, y su posterior llegada a PS4 y Xbox One, finalmente el oscuro DC Universe Online llegará a la Nintendo Switch.

Hearthstone: Salvadores de Uldum

Blizzard continúa añadiendo nuevas expansiones para su popular juego de cartas, que en esta ocasión nos brindará hasta 135 cartas nuevas, nuevo eventos, y una nueva temática inspirada en la Liga de Expedicionarios, las momias, y una nueva habilidad llamada «Renacer».

Hearthstone: Salvadores de Uldum llegará de forma totalmente gratuita para los usuarios de PC y móviles (Andoid e iOS), aunque también contará algunos contenidos de pago disponibles.



Metal Wolf Chaos XD

Estrenado originalmente por FromSoftware en 2004, y distribuido en exclusiva para la Xbox en Japón, la temática de mechas frente a la casa blanca no tardó en convertirse en una codiciada pieza en Oriente. Sin embargo, 15 años más tarde, y de manos de Devolver Digital, este juego de acción vuelve bajo un apartado técnico y gráfico totalmente renovado y con soporte 4k+.

Además, Metal Wolf Chaos XD romperá con su antigua exclusividad, llegando a PC, PS4 y Xbox One y disponible en todo el mundo.

Age of Wonders: Planetfall

Se trata de la nueva propuesta de acción, economía, y estrategia por turnos de Triumph Studios, creadores de las aclamadas series Age of Wonders y Overlord, optando en esta ocasión por un novedoso escenario espacial de ciencia ficción.

Age of Wonders: Planetfall estará disponible en PC a través de Steam, así como para PS4 y Xbox One. Además, si estáis interesados en el juego, continuad atentos a nuestra web, ya que próximamente publicaremos nuestro propio análisis.

7 de agosto

Legends of Aria

La fuerte apuesta del estudio independiente Citadel se presenta como un MMORPG de fantasía centrado en una sandbox con un mundo vivo que será definido y conformado por la propia comunidad de jugadores.

Actualmente disponible como un Steam Early Access, y tras cinco años de desarrollo, la versión completa de Legends of Aria se estrenará finalmente en esta plataforma de PC.



8 de agosto

Stone Story RPG

Uno de los lanzamientos que más me ha llamado la atención ha sido este juego de rol ambientado en un mundo completamente creado a través de símbolos ASCII. Viaja por una tierra maldita para reunir las nueve piedras de alma y restaurar la luz.

Stone Story RPG estará ya disponible y en exclusiva Steam a través (actualmente mediante acceso anticipado), donde pronto se actualizará a su versión final de lanzamiento. Además, se trata de uno de los pocos lanzamientos de este mes que ha confirmado su disponibilidad para Linux.



Pillars of Eternity: Complete Edition

Este videojuego de rol de fantasía clásicos fue tildado en su momento como un digno adelanto frente al tardía Baldurs Gate III. Así pues, esta edición completa presenta una interfaz de usuario mejorada, unos controles rediseñados para los controladores de consolas, e incluye todas las expansiones y actualizaciones publicadas hasta la fecha.

Pillars of Eternity: Complete Edition completará los lanzamientos para todas las plataformas con su llegada a Nintendo Switch.



The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Desde el estreno de Hearthstone, han sido varios los juegos que han tratado de subirse a la ola de los juegos de cartas con aciertos como el de Magic The Gathering Arena, o finales no tan positivos como el de Artifact. Sin embargo, cuando se tiene el respaldo de los personajes de Tolkien y su extenso lore, el éxito parece casi asegurado.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game estará disponible para PC a través de Steam, así como para la actual generación de consolas, para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

13 de agosto

Friday the 13th: The Game

En este juego de terror y supervivencia en tercera persona los jugadores tendremos que asumir el papel de uno de los seis desafortunados adolescentes que deberán superar la noche en Crystal Lake, y a la sanguinaria persecución del famoso asesino Jason Voorhees, quien también será controlado por otro jugador.

Friday the 13th: The Game traerá un poco del género gore y de terror a Nintendo Switch, donde dentro de unos meses volverá a competir contra Dead by Daylight.



Rebel Galaxy Outlaw

Precuela del juego de acción y aventuras futurista, esta nueva entrega nos ofrecerá más de 24 horas de peleas de bar, exploración espacial, y una potente banda sonora rockera.

Rebel Galaxy Outlaw llegará a PC como uno de los lanzamientos exclusivos de la Epic Store, además de en consolas disponible para PS4 y Nintendo Switch.



Never Give Up

Pensado para los más veteranos del género, este juego de plataformas nos promete un nivel de dificultad brutalmente duro, más de 250 niveles a cada cual más desafiante, así como un toque gore al estilo del clásico Super Meat Boy.

Never Give Up estará disponible en exclusiva para PC a través de Steam.

14 de agosto

The Great Perhaps

De los creadores de la saga Deponia nos llega este juego de rompecabezas y viajes en el tiempo sobre un astronauta que regresa a una planeta Tierra destruido por cataclismos naturales. Allí, entre las ruinas, encuentra un artefacto inusual: una vieja linterna, a la luz de la cual puedes ver destellos de otro tiempo y viajar al pasado.

The Great Perhaps llegará en exclusiva para PC, disponible a través de Steam.



Fell Seal: Arbiter’s Mark

Se trata de un RPG táctico por turnos con un fuerte componente narrativo y una trama compleja, acompañado de unos escenarios y personajes completamente dibujados a mano.

Tras su estreno en PC y Xbox One, ahora Fell Seal: Arbiter’s Mark también estará disponible en Nintendo Switch.



14 de agosto

Ion Fury

Antes conocido como Ion Maiden, este shooter en primera persona de 3D Realms traerá de vuelta el famoso motor «Build Engine», presente en juegos clásicos como Duke Nukem 3D o Shadow Warrior, así como mucha acción, explosiones, y una

Ios Fury llegará próximamente a PC a través de Steam, aunque también está prevista su futura llegada a PS4, Xbox One y Nintendo Switch, bao una fecha todavía por confirmar.



15 de agosto

Train Sim World 2020

Vuelve un año más esta entrega recurrente del simulador ultra-realista de conducción de trenes, que nos permitirá ponernos a los mandos de varias locomotoras de América y Europa, y que traerá nuevas características y una nueva colección de rutas de alta calidad.

Train Sim World 2020 estará disponible para PC, PS4 y Xbox One, sin esperarse su llegada a la portátil de Nintendo.



20 de agosto

Remnant: From the Ashes

Tratando de distanciarse de los ya recurrentes shooters de zombies, este juego de acción, rol y supervivencia en tercera persona nos trasportará a un mundo postapocalíptico infestado de criaturas monstruosas, muertos vivientes, robots asesinos, y un sin fin de hordas y criaturas que amenazarán nuestra existencia.

Remnant: From the Ashes estará disponible en PC (a través de Steam y Arc), PS4 y Xbox One.



Hunt: Showdown

Sin duda uno de los lanzamientos visualmente más atractivos de este mes, este western en primera persona combinará una historia y misiones de cazarrecompensas (casi sustituible por cazafantasmas) para un jugador con componentes competitivos multijugador, y un sistema de muerte permanente.

Hunt: Showdown llegará en exclusiva para PC y Xbox One.



RAD

Producido por Double Fine y Bandai Namco, nos llega este roguelike de acción en 3D ambientado en un mundo pos-posapocalíptico en el que la humanidad ha sufrido el Armagedón hasta en dos ocasiones, y cuya salvación depende de ti, y tu inseparable bate.

RAD hará un aterrizaje completo en todas las plataformas, pudiendo encontrarlo en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



22 de agosto

Oninaki

Un juego de rol con unas dinámicas de combate que nos recuerdan a una mezcla entre el Chaos Legion que presentó Capcom para PS2, y el más reciente Xenoblade Chronicles 2, dependiendo nuestra fuerza y estilo de juego del aliado espiritual que nos acompañe.

Oninaki estará disponible para PS4, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Black Desert

Se trata de un MMORPG a gran escala lleno de intensos combates manuales (así como la posibilidad de activar un modo automático), y un impresionante apartado gráfico para los entornos, personajes y el motor de habilidades, todos ellos con una calidad de detalle realmente abrumadora.

Estrenado ya en PC y Xbox One, finalmente Black Desert aterrizará en PS4.

Life is Strange 2: Episodio 4

Continúan los lanzamientos periódicas de esta aventura gráfica con la llegada de su penúltimo capítulo, que comenzará a encarrilar el final de esta emotiva historia de fraternidad, persecuciones y sucesos sobrenaturales de los hermanos Diaz.

Life is Strange 2 ya está disponible para PS4, Xbox One y PC.



27 de agosto

World of Warcraft: Classic

Se trata de una recreación de World of Warcraft en su forma original, adaptado eso sí a las capacidades y exigencias de los ordenadores de hoy en día, pero manteniendo el mismo aspecto y jugabilidad de la versión de 2006.

World of Warcraft Classic volverá a sus orígenes, manteniendo su exclusividad para PC, y con un lanzamiento simultáneo en todo el mundo.



Control

Uno de los lanzamientos más esperados del mes es esta aventura de acción en tercera persona con toques sobrenaturales, donde deberemos aprender a dominar y combinar nuestras habilidades físicas y psíquicas para movernos a través de unos entornos reactivos, un mundo con oscuros secretos, y una búsqueda personal de respuestas.

Control estará disponible para PC (cuyos requisitos ya os adelantamos), PS4 y Xbox One.​

Pagan Online

Wargaming, los creadores del aclamado World of Tanks, se aventuran con este juego de rol de estilo «dungeon crawler» ambientado en un universo de fantasía inspirado en los mitos eslavos, y basado en un modelo exclusivo de PvE que combina el juego en solitario con la posibilidad del juego cooperativo online.

Pagan Online llegará de forma exclusiva para PC.



30 de agosto

Blair Witch

Esta entrega de terror psicológico ambiental en primera persona se centrará en la trama de la película homónima, metiéndonos en la piel del investigador Ellies, quien verá como un caso de desaparición se torna en una sinietra e interminable pesadilla.

Blair Witch llegará en exclusiva para PC y Xbox One.

Astral Chain

De los creadores de NieR: Automata y Bayonetta, Platinum Games nos ofrece un nuevo juego de acción y anime en el que tomaremos parte de una de las fuerzas especiales futuristas.

Astral Chain estará disponible en exclusiva para la consola portátil Nintendo Switch.

The Dark Pictures: Man of Medan

Se trata de la primera entrega de la serie de terror «The Dark Pictures Anthology», unas aventuras gráficas basadas en un sistema de toma de decisiones y brújula moral que, según nuestras acciones, irá provocando un efecto mariposa irreversible, provocando no sólo distintos caminos y finales, sino decisiones sobre la vida o muerte de nuestros personajes.

Man of Medan estará disponible para PC, así como en las consolas PS4 y Xbox One.



The Ninja Saviors: Return of the Warriors

Al mismo tiempo secuela y reboot del clásico «Beat ‘em up» de las recreativas de los 90. Continuando con el clásico desplazamiento lateral, el juego contará con unos gráficos mejorados (manteniendo eso sí la estética píxel), así como dos nuevos personajes jugables, una banda sonora regrabada, y alguna que otra sorpresa para los jugadores más veteranos.

The Ninja Saviors: Return of the Warriors llegará en exclusiva disponible para PS4 y Nintendo Switch.

Re:Legend

Rol, mazmorras, supervivencia, creación de objetos, recolección, manejo del hogar, cría de animales, y hasta un modo multijugador. Todo esto y mucho más es lo que propone el último juego de este listado de lanzamientos, un indie de aventuras, que tras un periodo de acceso anticipado, finalmente estrenará su versión final.

Re:Legend estará disponible en exclusiva para PC, pudiendo jugarlo desde hoy mismo a través de Steam, pero ya está anunciada su futura llegada para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.