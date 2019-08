La semana que viene dará comienzo la Gamescom 2019, la feria del sector del videojuego más importante celebrada en Europa, y que este año apunta a hacer sombra al pasado E3.

Y es que a diferencia de ediciones anteriores, además de ofrecer a los asistentes la oportunidad de probar por adelantado algunos de los lanzamientos más esperados para los próximos meses, este año se esperan algunas presentaciones y adelantos exclusivos.

¿Dónde es la Gamescom 2019?

Un año más la Gamescom tendrá lugar en la ciudad alemana de Colonia (Köln) tomando en exclusiva el espacio del Centro de Convenciones Koelnmesse, localizado a unos minutos del centro de la ciudad.



¿Cuándo es la Gamescom 2019?

Dando comienzo el martes 20 de agosto de forma anticipada y en exclusiva para los medios y prensa, la feria se abrirá al público el miércoles 21 de agosto, extendiéndose durante otros 3 días hasta el sábado 24 de agosto.

El horario, igual para todos los días, comenzará con la apertura de puertas a las 9:00 (hora local), y dejará a los asistentes tiempo más que suficiente para disfrutar de las numerosas actividades hasta las 20:00.

Sin embargo, Geoff Keighley, uno de los productores y presentadores de eventos de videojuegos, anunció que el lunes 19 de agosto habrá un evento previo llamado Gamescom Opening Night Live, donde más de 15 compañías y desarrolladoras presentarán novedades y primicias mundiales de algunos de los juegos presentes en la feria.

Cómo comprar una entrada para la Gamescom 2019

Si todavía no te has hecho con tu entrada y estás interesado en asistir a la feria, todavía estás a tiempo. Sin embargo, te recomendamos que primero revises los diferentes tipos de entradas (y tu presupuesto) ya que existen ciertos tickets que nos permitirán el acceso exclusivo a algunas zonas y actividades de la feria.

La entrada básica nos proporcionará un acceso de dos días, a elegir entre miércoles y jueves o viernes y sábado, disponibles desde los 16,50 euros y hasta los 35 euros en el caso de querer sumarle el acceso previo a la apertura de puertas.

También contaremos con otros tickets especiales que nos darán el acceso sólo por las tardes, disponible desde los 7 euros por día; o el acceso único a la zona de eventos, disponible por sólo 4,50 euros.

Por último recordar que el precio en taquilla será ligeramente superior. Así pues, toda la información y disponibilidad de las entradas está disonible a través de la web oficial de la Gamescom 2019.

Mapa de la Gamescom 2019

Coincidiendo todavía con los meses de vacaciones de verano, y dada la cercanía a nuestro país, es posible que algunos de vosotros hayáis optado por asistir a la feria. Es por eso por lo que, debido al gran espacio y asistentes esperados, hemos querido facilitaros este mapa del recinto con la distribución de los stands.

Dónde ver online la Gamescom 2019

Si bien toda la feria tendrá un carácter de presencia física, este año contaremos con un evento previo llamado Gamescom Opening Night Live, donde ya se han confirmado que se mostrarán novedades y primicias mundiales de algunos de los juegos como Gears 5, Predator: Hunting Grounds o Death Stranding.

Actualmente inactivo, toda la presentación se emitirá en directo y de forma gratuita a través del canal de Twitch de la Gamescom, comenzando a las 20:00 hora española (las 11:00 para Centro América y la parte oeste de América del Sur; 12:00 para la parte central; y 13:00 para los países del este).

Sin embargo, otras compañías como Google y Microsoft han decidido emitir sus conferencias de Stadia Connect y Xbox Inside a través de sus propios canales, cuyos detalles y horarios os detallamos más adelante.



Horarios de la Gamescom 2019

Tal y como comentábamos, la Gamescom se caracteriza por ser un evento centrado en que los asistentes puedan echar un ojo (y en muchos casos las manos) a algunos de los juegos y lanzamientos de los próximos meses. Y es que más allá de la conferencia de la noche previa, no hay ningún otro anuncio programado.

No obstante, la propia organización ha creado una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android mediante la cual los asistentes podrán acceder de manera rápida y sencilla a la localización de todos los stands, así como un pequeño resumen de los contenidos disponibles en estos.

Compañías asistentes a la Gamescom 2019

Xbox Game Studios

De forma previa al comienzo de la feria, Microsoft ha preparado la retransmisión de un Xbox Inside que comenzará a las 18:00 hora española, y que se podrá seguir en directo online desde su canal oficial de Mixer. Todavía sin confirmar, se espera que la compañía ofrezca nueva información sobre los juegos que mostró en el E3 2019: Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 y Bleeding Edge.

Además, la compañía también contará con presencia en la propia Gamescom 2019, donde se presentará un adelanto exclusivo de la historia de Gears 5, el cual se espera esté también disponible para jugar para los asistentes.

Google

Otra de las conferencias ajenas a la feria la llevará a cargo Google, planificada inmediatamente después de la de Microsoft, y con una temática única centrada en su nueva consola de streaming Stadia. Titulada «Games Announcements», la presentación se emitirá a partir de las 19:00 hora española, y en exclusiva a través del canal de YouTube de Stadia.

A falta de una mayor confirmación, se espera que se presenten los nuevos títulos que llegarán próximamente a la plataforma, y que estarán disponibles cuando esta se ponga a la venta el próximo mes de noviembre.

Sony

Siendo una de las compañías más grandes, este año la estrategia de Sony ha optado por el silencio. No obstante, se espera que esto esté orientado a tratar de dar alguna sorpresa, con una gran expectación alrededor del exclusivo The Last of Us 2.

Square Enix

Uno de los asistentes más esperados y con mayor presencia para la feria alemana. Además de varios concursos de cosplay, la compañía japonesa habilitará varios puestos de juego para probar Kingdom Hearts III, la última expansión de Final Fantasy XIV: Shadowbringers, así como el debut del penúltimo capítulo de Life is Strange 2.

Pero las miradas se centran en la presencia de Marvel’s Avengers: A-Day, Final Fantasy VII Remake y Trials of Mana, y la disponibilidad por primera vez al territorio europeo de las demos jugables de los dos últimos.

Activision Blizzard

Pese a que la propia compañía adelantó que no asistiría a la feria a través de un comunicado en su web, su nombre ha aparecido en el listado de compañías y anuncios previstos en la Gamescom Opening Night Live.

Así pues, no podemos evitar recordar las últimas declaraciones y su reciente énfasis en la remasterización de grandes clásicos: «Si miráis nuestro catálogo, pensamos que hay muchas IP por ahí que los fans quieren experimentar otra vez. Así que diría que estéis atentos a futuros anuncios«. ¿Podríamos esperar algún anuncio sorpresa?

Ubisoft



Con sólo la presencia jugable de una demo de Ghost Recon Breakpoint y los nuevos contenidos de Rainbow Six Siege y Roller champions, Ubisoft planea traer nuevas noticias sobre Just Dance 2020 , Trials Rising, Brawlhalla, y nuevas imágenes in-game del esperado Watch Dogs Legion.

Electronic Arts (EA)

Sin mucha información adelantada, se espera que la presencia de EA se centre básicamente alrededor de FIFA 20, donde los asistentes podrán ver las ya filtradas nuevas opciones de personalización que se incluirán en esta nueva entrega.

2K Games

Lo mismo pasa con 2K Games, quienes tampoco han adelantado información sobre su presencia en la feria, aunque se espera que los asistentes puedan jugar a la demo del Borderlands 3 mostrada en el pasado E3 2019.

SEGA

Con la disponibilidad de Catherine: Full Body, Two Point Hospital y la nueva SEGA Mega Drive Mini como puntos fuertes, la compañía japonesa ha prometido que anunciará un nuevo título triple A todavía desconocido y en fase de desarrollo.

Konami

Tras el lanzamiento de la demo a fines de julio, eFootball PES 2020 será la gran estrella de la compañía para el evento alemán, aunque también se espera la presencia de Contra: Rogue Corps y una zona dedicada a Yu-Gi-Oh!.

Bandai Namco Entertainment

Como ya es costumbre, las entregas presentados por la compañía se centrarán principalmente en la temática «manganime», con juegos como Dragon Ball Z: Kakarot, Code Vein, One Piece: Pirate Warriors 4 o One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Además, también podremos encontrar otros títulos jugables como Rad y The Dark Pictures: Man of Medan, y un nuevo tráiler (a puerta cerrada) de Elden Ring, el próximo Souls-Like desarrollado en conjunto con From Software que se ambientará en la mitología nórdica.

Capcom

Todavía bajo bastante secretismo, Capcom ya confirmó que presentaría una nueva IP, la cual se espera acabe resultando en el anuncio del nuevo Resident Evil 8.

Bungie Studios

Sin ningún otro juego en miras, se espera que la asistencia de Bungie se centre en presentar Shadowkeep, aunque también se espera la presencia de Destiny 2 para mostrar las últimas novedades incorporadas.

THQ Nordic GmbH

Con una gran cantidad de IPs desaparecidas, la compañía ha prometido el anuncio de un juego totalmente nuevo al que le están dedicando unas sumas importantes de su presupuesto. Sin embargo, los fans no han tardado en comenzar a soñar con la posibilidad de una vuelta del eternamente pedido Timesplittters.

Hideo Kojima

Una de las confirmaciones más recientes llega de la mano del propio Hideo Kojima, quien además de estar presente en la feria, ofrecerá un nuevo tráiler en exclusiva de Death Stranding. Así pues, se esperan también más detalles sobre la reciente retirada del título del listado de exclusivos de PS4, lo que podría indicar su llegada a otras consolas.

Sin embargo, no sería la primera vez que las extravagancias del desarrollador japonés nos llevan a una confusión todavía mayor, por lo que preferimos no dar nada por sentado hasta que finalice toda su presentación.

Otras compañías

Si bien contaremos con la presencia ya confirmada de Koch Media, Deep Silver, Private Division y Epic Games, todavía no conocemos ningún detalle sobre qué tienen planeado llevar ninguna de ellas.

De igual manera, también se espera la presencia de otras compañías como Nintendo o CD Project RED, las cuales se espera ofrezcan nuevos detalles sobre el progreso de Cyberpunk 2077, Bayonetta 3 y Metroid Prime 4.