Microsoft está promocionando el desarrollo de juegos DirectX 12 para Windows 7. Un movimiento sorprendente teniendo en cuenta que ha sido una función bloqueada (exclusivamente por motivos comerciales) hasta la pasada primavera.

Como sabes, DirectX es la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Microsoft. Librerías utilizadas para el desarrollo de aplicaciones multimedia y de vídeo, especialmente videojuegos. Aunque existen otras especificaciones estandarizadas, más abiertas como OpenGL y su prometedora última versión Vulkan, el dominio de Windows en escritorios informáticos ha permitido a Microsoft monopolizar el juego en PC.

La última y más avanzada versión, DirectX 12, fue estrenada en exclusiva en Windows 10 y así ha permanecido los últimos tres años hasta que, por primera vez, el pasado marzo, Microsoft incluyó funciones DirectX 12 en Windows 7 para habilitar el soporte en el juego de Blizzard, World of Warcraft: Battle for Azeroth. Una confirmación de que no había motivos técnicos para no incluirlas desde su lanzamiento como se argumentó. Más claro: el interés de Microsoft por aumentar la cuota de Windows 10 a toda costa se puso por encima del interés del usuario.

DirectX 12 para Windows 7 ¡A buenas horas!

El juego de Blizzard fue el primero, pero la compañía dijo entonces «estar trabajando con otros estudios en el desarrollo de juegos DirectX 12 para Windows 7». E incluso los publicados por su propia distribuidora, Microsoft Game Studio, como vimos ayer en el anuncio del Gears 5 para Steam, exclusivo DX12, pero que también podrá ser jugado en Windows 7.

Y no será el último. Coincidiendo con la Gamescom, uno de los responsables de Microsoft, ha publicado un artículo en el blog de desarrollo donde anima a los desarrolladores a portar juegos DX 12 a Windows 7 y anuncia nuevos recursos para facilitar el trabajo. El más interesante (y desesperante para los usuarios de Windows 7 que han sido penalizados artificialmente durante tres años) es una muestra D3D12 que se ejecuta tanto en Windows 10 como en Windows 7 con el mismo binario.

No, no había motivos técnicos que imposibilitaran el desarrollo de juegos DirectX 12 para Windows 7 desde su lanzamiento. Solo el interés de Microsoft por impulsar Windows 10. Cerrando el círculo del disparate, el soporte llega en un momento en que Microsoft insiste en la necesidad de migrar a Windows 10 ante la cercana finalización del soporte técnico de Windows 7.

El caso ilustra el porqué nunca es bueno que una compañía domine una cuota de mercado tan amplia de cualquier segmento. Y hablando de desarrollo de videojuegos, señala la necesidad de alternativas como Vulkan, unas APIs abiertas, gratuitas, multiplataforma y que no dependen de los intereses comerciales de ninguna empresa.