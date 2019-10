Las gráficas NVIDIA Ampere aparecerán durante la primera mitad de 2020

Todo parece indicar que NVIDIA tiene planeado lanzar las primeras gráficas Ampere durante la primera mitad de 2020, y no solo eso, sino que apunta a ser un salto cualitativo notable frente a Turing, actual generación de GPU de la marca con sede en Santa Clara.

La información nos llega de la mano de Igor’s Lab, portal en el que han publicado el acotamiento de la fecha de lanzamiento de las GPU Ampere. Hasta ahora se sabía que iban a ser lanzadas en 2020, pero sin que hubiese información sobre al menos el periodo aproximado. Por lo menos ahora sabemos que en el peor de los casos, de confirmarse este dato, aparecerían en el mercado de minorista a principios de verano del año que viene.

Las gráficas Ampere empezaron a dar señales de vida en 2017 mediante filtraciones que mostraban planes ambiciosos por parte de NVIDIA en torno a dicha generación de GPU. A finales de primavera y principios de verano nos hicimos eco de bastantes datos, como el hecho de que utilizarán un proceso de fabricación de 7nm EUVL encargado a Samsung, que ocupará al menos en esta ocasión el lugar de TSMC. Este movimiento que no resulta nada extraño si tenemos en cuenta que la compañía surcoreana es todo un gigante de los semiconductores. En un principio parecía que NVIDIA iba a comercializar gráficas Turing y Ampere a la vez, pero al final las RTX 20 y las GTX 16 han utilizado todas la primera arquitectura, quedando la segunda reservada.

Sobre las GPU de generación Ampere, se espera que hagan uso de motores de sombreado y de rasterizado, núcleos ténsor para inteligencia artificial y aprendizaje profundo y núcleos RT para trazado de rayos. El soporte para trazado de rayos apunta a ser uno de los puntos a mejorar por parte de NVIDIA, ya que las actuales RTX 20 no se muestran del todo competentes a la hora de mover juegos con la mencionada característica activada, forzando a inhabilitarla si se quiere tener un experiencia realmente fluida. Aquí es donde podría entrar el proceso de fabricación de 7nm EUVL encargado a Samsung, ya que el gigante verde espera mejoras notables en el rendimiento y la eficiencia energética, aunque no se pueden descartar otras razones como las económicas o el hecho de que TSMC no pueda cumplir con la demanda.

Sin embargo, el principal reto de NVIDIA con Ampere no sería tanto mejorar el rendimiento de Turing como unas ventas que llevan meses siendo discretas. Las gráficas RTX 20 y GTX 16 han tenido un recibimiento bastante frío por parte de los consumidores, hasta el extremo de que meses después la GTX 1060 sigue siendo la gran reina del sector gaming. Además de intentar seducir con una mejora de la potencia y la eficiencia, NVIDIA parece tener en el trazado de rayos uno de sus principales puntales para forzar la renovación de muchas GPU.