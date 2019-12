La llegada de Red Dead Redemption 2 como exclusiva temporal de la Epic Games Store generó un fuerte malestar. Es comprensible, estamos ante uno de los juegos más esperados para PC, aunque este no fue el error más importante que cometió Rockstar en su lanzamiento, y tampoco fue el más grave.

Cuando se produjo el anuncio de Red Dead Redemption 2 para PC y se confirmaron los requisitos mínimos y recomendados tuvimos sensaciones muy buenas, pero NVIDIA no tardó en salir al paso y dejó una recomendación de requisitos que no tenía nada que ver con la que había realizado Rockstar. Las diferencias eran muy marcadas, ya que el estudio recomendaba una GTX 1060 o una Radeon RX 480, mientras que el gigante verde recomendaba una RTX 2060. Por desgracia las peores previsiones se cumplieron, y Red Dead Redemption 2 llegó terriblemente mal optimizado a PC.

El hecho de llegar como exclusiva de la Epic Games Store, aunque fuese de forma temporal, y la mala optimización hicieron un flaco favor al título de Rockstar, pero la cosa no terminó aquí. Aquellos que, a pesar de todo, decidieron hacerse con el juego desde el primer día se encontraron con un título roto, que presentaba errores graves y que confirmaba un desarrollo pobre y mal terminado. Sí, el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 fue un desastre.

Red Dead Redemption 2 es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas

Qué puedo decir, esperaba con muchas ganas este juego, de hecho estaba preparado para comprarlo en cuando estuviera disponible en Steam, pero al final he decidido pasar. Mi decisión no se basa en el tema de la exclusiva temporal con Epic Games Store, cosa que en el fondo me da igual, sino en el nulo esfuerzo que se ha puesto en esta adaptación para PC.

No tiene sentido que tarjetas gráficas de gama alta que mueven juegos en 4K no puedan mover Red Dead Redemption 2 en 1080p con calidades máximas manteniendo un buen nivel de fluidez. Y no, la calidad gráfica de este juego no «justifica» su mal rendimiento, hay una optimización nula, eso es lo que justifica que una GTX 1080 Ti no mantenga 60 FPS totalmente estables en 1080p y calidad máxima.

Con esto en mente no es extraño que Red Dead Redemption 2 se haya dado un auténtico batacazo en PC. Según los datos de mercado que ha proporcionado SuperData el juego cerró su primer mes como exclusiva de la Epic Games Store con unas ventas totales de 408.000 unidades, y las ventas en Steam tampoco han estado dentro de lo esperado (rondarían, en el mejor de los casos, el medio millón de unidades vendidas).

Para que pongáis esas cifras en perspectiva y le deis el contexto necesario basta recordar que la versión para consolas, PS4 y Xbox One, vendió alrededor de 10 millones de copias en sus tres primeros días a la venta. Hay una diferencia importante, pero creo que este batacazo se debe enfocar de manera correcta, y por ello os he dejado el resumen de «problemas» que ha tenido el juego desde su lanzamiento.

Red Dead Redemption 2 llegó a PC tarde, sin cambios verdaderamente importantes a nivel técnico, con una optimización que brillaba por su ausencia y cargado de problemas tan graves que incluso impedían arrancar el juego. Con esa carta de presentación no debe sorprendernos el hecho de que no haya tenido buenas ventas, es una respuesta comprensible de consumidores con sentido común ante un producto deficiente.