Firefox permitirá a los usuarios borrar los datos que recolecta

Firefox sigue apostando por la privacidad como principal baza para competir contra Chrome. Después de bloquear por defecto las huellas dactilares y mejorar la seguridad de los complementos, ahora Mozilla anuncia que su conocido navegador web permitirá a los usuarios borrar los datos recolectados.

Entrando en detalles, el movimiento se ha realizado con la intención de cumplir con la Ley de Privacidad del Consumidor de California (The California Consumer Privacy Act/CCPA), que entró en vigor el 1 de enero del presente año, así que Mozilla ha anunciado que aplicará dicha medida mediante una actualización para Firefox que será publicada el 7 de enero. Resumiendo mucho, la ley que ha aprobado el estado estadounidense de California tiene ciertas similitudes con el GDPR de la Unión Europea, y tiene como intención otorgar a los usuarios un mayor control sobre los datos personales que recolectan los sitios web y otros servicios de Internet.

A pesar de que la jurisdicción de la CCPA solo abarca el estado de California, Mozilla ha decidido mover ficha y aplicar el cambio para todos sus usuarios como medida para reforzar su privacidad. Sin embargo, ¿realmente recolecta Mozilla datos con Firefox? La fundación ha explicado en una entrada en su blog oficial que los datos que recolecta son muy pocos y que son principalmente los relacionados con la telemetría, un mecanismo que no se activa en la navegación privada y que solo recolecta información general, no abarcando los sitios web que visita el usuario. Por otro lado, ha recalcado que “hace tiempo que creemos que tus datos no son nuestros datos y que la privacidad online es fundamental.”

Puede ser conveniente tener activada la telemetría debido a que suministra a Mozilla información sobre el rendimiento y el funcionamiento de Firefox, por lo que los datos obtenidos a través de ahí pueden terminar siendo fundamentales para que la aplicación mejore en un futuro. Dicho con otras palabras, la telemetría de Firefox no realiza ningún seguimiento de la actividad del usuario, sino que solo suministra a Mozilla información general del rendimiento. Posiblemente no sea un mecanismo perfecto a nivel de privacidad, pero ya se sabe, el que quiera tener privacidad absoluta mejor que no esté en Internet.

Mozilla sigue apostando por la privacidad como mayor baza para que Firefox compita con el omnipresente Chrome, el navegador que domina el mercado de los navegadores web desde hace años. Sin embargo, parece que a la fundación de momento no le están saliendo las cosas, ya que aparte de no remontar ha registrado las primeras pérdidas de su historia.