Intel NUC 11 Extreme es uno de los modelos en los que está trabajando el gigante del chip para actualizar una serie de mini-PCs, que aumenta de nivel con cada generación.

Y de nueva generación hablamos con la base de este Intel NUC 11 Extreme, que ha aparecido en el sitio de testeo 3D Max Benchmark acercándonos al estreno de la onceava generación de procesadores Core, Tiger Lake. Otra plataforma, sí, sumando a un catálogo realmente impresionante en número. La problemática transición a los procesos de generación de 10 nm ha complicado el desarrollo de chips en Intel y el resultado es que el número de plataformas disponibles se van a acumular. Aún más.

El nuevo NUC es de clase entusiasta y lleva por nombre «Phantom Canyon». Tendrá un tamaño en volumen de 1,3 litros y podrá equipar procesadores Core i7 o Core i5, bajo una nueva arquitectura que combina núcleos de CPU «Willow Cove» (10 nm+) con una gráfica integrada basada en la nueva arquitectura de gráficos Xe de Intel.

También tendrá la opción de equipar gráficas dedicadas y el modelo probado incluye una GeForce 1660 Ti con 6 u 8 Gbytes de memoria dedicada. Aunque la CPU es de la serie de bajo voltaje «U», con un TDP de 28 vatios, su frecuencia se eleva a 4,4 GHz y junto a la gráfica de NVIDIA consigue una puntuación respetable para lo que no deja de ser un mini-PC.

Soportará hasta 64 Gbytes de memoria RAM DDR4-3200 de doble canal y en opción podrá equipar memoria caché Optane M10. Aunque no está confirmado, otra novedad destacada llegará para el almacenamiento, con el estreno de la interfaz PCI-Express 4.0 que hasta ahora solo está disponible con los últimos Ryzen de AMD. El soporte se realizará a través de una ranura M.2-2280 y se completará con otros SATA 6 Gbps.

El apartado de la conectividad también estará bien cubierta, comenzando por un puerto Ethernet LAN Intel hasta 2500 Mbps. No faltará Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, y puertos de salida HDMI 2.0b y Mini DisplayPort 1.4. También ofrecerán puertos Thunderbolt 3 delanteros y traseros y lector de tarjetas microSD. No sabemos precio, pero no será de gama económica.

Con todo, estos Intel NUC 11 Extreme no será lo más potente del gigante del chip en mini-PCs para este año. Ello queda reservado para los «Ghost Canyon«, basados en los procesadores Core i9 de hasta 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento nativo bajo Hyper-threading y con un slot libre PCIe x16 para los consumidores que quieran montar gráficas dedicadas y dos ranuras M.2 para SSD NVMe en RAID.

Otra de las novedades será «Quartz Canyon«, la primera vez que Intel crea una estación de trabajo bajo la serie NUC. Están destinados a creación de contenido, CAD, producción o servicios financieros. Podrán equipar procesadores Intel Xeon E de 8 núcleos o Core i7 vPro de 9ª generación Core y admitirán tarjetas gráficas de escritorio de gama alta. Tendrán soporte de memorias Optane, memorias registradas ECC, doble Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 AX200 y doble conexión Ethernet. Realmente impresionantes estos «mini» ordenadores.