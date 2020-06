Sega Game Gear Micro, una pequeña ventana al pasado

Está claro que la nostalgia se ha convertido ya en uno de los grandes filones a explotar, sobre todo en la industria del videojuego. Y es que aunque Fortnite o Call of Duty reúnan unas cifras de fans jamás antes vistas, los que antaño fueron niños delante de máquinas recreativas, ahora son adultos con sus ingresos propios. Es por eso por lo que las grandes compañías comenzaron a lanzar consolas como la NES Mini, PS Classic o la MegaDrive Mini, en un formato más compacto y práctico, pero con todo el encanto de los originales.

Pero, ¿qué ocurre cuando el original ya era pequeño? Este ha sido el caso de la Sega Game Gear Micro, una curiosa forma de celebrar el 60 aniversario de la compañía con la reducción de su consola portátil hasta un tamaño de apenas 80 x 43 milímetros, ahora perfectamente compatible para cualquier bolsillo.

Sin embargo, muchos verán en este tamaño, y sobre todo por su pantalla, un dispositivo bastante difícil de manejar. Y es que la propia Sega Game Gear Micro se envía con un accesorio de lupa o Big Window, con el que podremos ampliar la pantalla hasta el mismo tamaño que la consola original.

No obstante, el hecho de haber optado por un tamaño tan reducido implica una notable reducción de sus componentes internos, limitando la cantidad de juegos a tan sólo cuatro títulos. Algo que ha llevado a Sega a presentar hasta cuatro variantes y colores diferentes, cada una con una selección distinta de juegos. Así pues, podremos encontrar grandes clásicos de los 90 como Sonic The Hedgehog, OutRun, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone, Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Megami Tensei Gaiden, Columns o The G.G. Shinobi; aunque si realmente queremos hacernos con todos, deberemos adquirir la colección completa de Sega Game Gear Micro.

Actualmente la Sega Game Gear Micro sólo ha abierto su demanda a pedidos anticipados en Japón, con una fecha de lanzamiento oficial para el 6 de octubre de este año, bajo un precio individual de 4.980 yenes (aproximadamente 40 euros) o un pack con el conjunto completo por 29.980 yenes (aproximadamente 245 euros). Así pues, aunque por el momento no se ha anunciado su lanzamiento en occidente, se espera que al igual que su anterior consola retro mini, podamos contar con ella durante los siguientes meses.