El último de la larga lista de retrasos que acumula Cyberpunk 2077 ha generado mucho revuelo. Lo nuevo de CD Projekt RED no llegará hasta el 19 de noviembre, es decir, hasta finales de este mismo año.

Los responsables del proyecto han comentado que ese nuevo retraso ha sido inevitable porque necesitan más tiempo para terminar de pulir ciertos aspectos del juego, corregir «bugs» (errores) y también para equilibrar un poco la experiencia de juego.

Hasta aquí todo bien, el problema es que algunos rumores han aprovechado este retraso para asegurar que en realidad está motivado por la inclusión de soporte de realidad virtual en Cyberpunk 2077, algo que, francamente, no tiene ni pies ni cabeza.

Sony apostó por la realidad virtual con PS4, pero Microsoft pasó totalmente de ella con Xbox One y Xbox One X, y en el mundo del PC esta tecnología tampoco ha llegado a despegar de verdad, de hecho no hay muchos títulos compatibles con dicha tecnología que merezcan la pena de verdad, salvando algunos como Resident Evil 7 por la atmósfera y la inmersión, Fallout VR por las mismas razones y el genial Half-Life: Alyx, que es, sin duda, el mejor exponente de lo que puede dar de sí un juego diseñado desde cero para la realidad virtual.

Cyberpunk 2077, realidad virtual y nueva generación

Tanto Sony como Microsoft han mostrado sus cartas en la guerra de la nueva generación de consolas, y ninguna ha hecho referencia a la presencia de un kit de realidad virtual. Obviamente esto no quiere decir que no puedan presentarlo en un futuro, pero con esta idea en mente, ¿para qué iba a querer CD Projekt RED invertir tiempo y esfuerzo en preparar Cyberpunk 2077 para funcionar en un entorno de realidad virtual tan minoritario a día de hoy? Creo que la pregunta se responde sola.

Pero esto no es todo, vamos a pararnos un momento en el plano técnico. CD Projekt RED confirmó que han tenido problemas para sacar adelante desarrollo de Cyberpunk 2077 en las consolas de la generación actual, PS4 y Xbox One, un detalle que confirma, de forma implícita, que sería imposible adaptarlo para que funcione de forma óptima con el kit de realidad virtual de PS4 sin tener que hacer grandes sacrificios a nivel técnico.

Todavía no hay nada definitivo, es decir, pero estoy totalmente convencido de que pensar en una versión de Cyberpunk 2077 adaptada a la realidad virtual no tiene ahora mismo ningún sentido. En cuanto al soporte de la realidad virtual en PS5 y Xbox Series X quién sabe, Sony no cerró por completo la puerta, pero Microsoft se mostró más reacia.