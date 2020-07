Pese al éxito del lanzamiento de The Last of Us Part 2, no tardamos en ver cómo Metacritic, el portal de recopilación de revisiones y análisis más reconocido actualmente dentro del sector de los videojuegos, veía un enorme aluvión de críticas negativas por parte de miles de usuarios que, en muchos casos, tan sólo se sumaban a la actual tendencia del review bombing.

Para nada nueva, esta práctica parece haber estado cobrando mayor fuerza en los últimos años, con casos bastante sonados como Astral Chain de Nintendo Switch, donde la propia web tuvo que proceder a eliminar una cuantiosa cantidad de críticas con la mínima puntuación; Killing Floor 2 o Shadow of the Tomb Raider, donde los contenidos adicionales de pago hicieron enfadar a los jugadores; o algunos lanzamientos más recientes y polémicos como Death Stranding o Valorant, el shooter de Riot Games.

Y es que si bien Metacritic sigue un modelo dual que separa los análisis y puntuaciones de los medios y prensa profesional, para los cuales se presupone la rigurosidad y ética pertinente de su posición, de las opiniones de los usuarios y jugadores, donde se permite una libertad absoluta de opinión.

De hecho, aunque por suerte todavía existe una gran mayoría que se mantiene bajo las normas, debido a que cualquiera puede aportar críticas de manera anónima, la plataforma todavía sigue siendo vulnerable a la manipulación en forma de bombardeos.

Sin embargo, parece que por fin la web ha tomado su primera medida para paliar esta reciente moda, ya que tal y como señalan desde ResetEra, Metacritic ya no permite añadir revisiones de usuarios durante el mismo día de lanzamiento de los nuevos juegos, obligando a esperar 36 horas para dar a los jugadores «el tiempo necesario para probar y terminar el juego antes de dejar sus comentarios«.

Si bien quizás se trate de una mera dilatación de lo inevitable, la web espera que con esta medida se ayude a reducir el interés por las review bombing. De esta manera, por el momento parece que la compañía se mantendrá al margen de volver a aplicar medidas más extremas como la eliminación directa de las críticas negativas, algo que pese a probar su efectividad, provocó un gran rechazo entre los usuarios.

Otras plataformas ya combaten el review bombing

Además de Metacritic, otra de las plataformas más afectadas recientemente ha sido Steam, donde una polémica generada a raíz de un enfrentamiento entre el conocido youtuber PewDiePie y una desarrolladora, llevó a que los fans del creador de contenidos iniciasen una oleada de valoraciones negativas con la intención y resultado real de perjudicar a la desarrolladora.

En un principio la compañía consideró aplicar un sistema de bloqueo temporal para el envío de los análisis y valoraciones de los usuarios, para que en el caso de detectarse este tipo de «ataques», pudiesen frenarse de antemano. No obstante, dada la espontaneidad de los mismos y el enorme flujo de comentarios de su plataforma, finalmente se optó por una solución menos restrictiva y bastante más informativa.

Con el simple añadido de poder ver unas líneas temporales a modo de gráficas en las que se pueden identificar de manera sencilla las review bombing, en lugar de tratar de evitarlos, Steam ha creado una manera de que los usuarios puedan pasar a través de ellos y mantener una visión más realista de las valoraciones reales de otros jugadores.

Crítica vs Auto-crítica

Por desgracia este problema todavía parece estar bastante lejos de acabar. Y es que la gran libertad y anonimato que supone Internet, continúa sacando una de las peores facetas de nuestra sociedad, por lo que más allá de cambios o restricciones en este tipo de sistemas, el cambio debe realizarse en los propios individuos.

Si bien debemos luchar por mantener nuestra libertad de expresión, debemos saber respetar la de los demás, así como aprender la diferencia entre las críticas y la opinión, y el valor de las aportaciones constructivas.