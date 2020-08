No hay semana que pase que no podamos ofrecerte un nuevo monitor. Y no te sorprenderá que esté destinado a videojuegos en PC, un segmento que impulsa como pocos no solo la propia industria del entretenimiento sino el del hardware.

El AOC CU34G2X tiene buena pinta. Tiene una pantalla de 34 pulgadas de diagonal con resolución nativa de 3440 x 1440 píxeles, para una relación de aspecto panorámica 21:9 cada vez más del gusto de los usuarios para todas las tareas, juegos incluidos.

Su panel es un VA curvado 1500R para lograr una mayor inmersión y facilitar la visión en los laterales. Las prestaciones para juegos llegan de su frecuencia de actualización de 144 Hz, el tiempo de respuesta de 1 milisegundo y soporte para la tecnología de sincronización de imágenes AMD FreeSync Premium.

El resto de características de este AOC CU34G2X es más básico, con brillo máximo de 300 cd/m2, un ratio de contraste 80M:1 y ángulos de visión de 178 grados. Cuenta con entradas digitales, dos Display Port 1.4 y otras dos HDMI 2.0, y un concentrador de puertos USB 3.2 con cuatro puertos, uno de ellos para carga.

En acabados de color negro y rojo, sus biseles laterales han sido reducidos para facilitar el uso de la multipantalla y su base ergonómica ofrece ajustes en altura, inclinación y giro. También cuenta con soporte VESA.

AOC ofrece tres años de garantía para sus monitores para juegos (cuatro años en la serie AGON) y promete reemplazar de inmediato cualquier modelo con píxeles «muertos» o «brillantes» con el servicio Garantía Spawned-Re.

AOC CU34G2X está disponible desde el 11 de agosto en algunas regiones con precio oficial de 449 dólares, un precio moderado para un panel de gran tamaño, alta resolución y tasa de refresco de 144 Hz. Esperamos verlo pronto en el mercado internacional.