Durante los últimos dos días, miles de fotógrafos han visto su trabajo desaparecer. Todo comenzó cuando descargaron la última actualización a la versión 5.4 de Adobe Lightroom para iOS y, de repente, vieron cómo todas sus fotos y ajustes preestablecidos desaparecieron. Sin embargo, el verdadero pánico llega ahora, con una confirmación oficial de Adobe que no sólo admite la existencia de un problema generalizado, sino declara que los datos se han perdido para siempre.

«He hablado con el servicio al cliente durante más de 4 horas durante los últimos 2 días y hace solo un minuto me dijeron que el problema no tiene solución y que estas fotos perdidas son irrecuperables«, se quejó un usuario de Reddit. Y es que a este se suman otros miles de casos que denuncian que no sólo se han perdido los propios trabajos, sino también todos los complementos de pago de todos los usuarios.

El representante de Adobe, Rikk Flohr, reconoció y se disculpó por el error en una publicación a través del foro oficial, mientras que la empresa ha publicado ya una segunda actualización, la versión 5.4.1 «para evitar que este problema afecte a clientes adicionales«. Sin embargo, esta nueva actualización no ayudará a ninguno de los usuarios ya afectados.

La declaración aclara que el problema afectó específicamente a los usuarios móviles de Adobe Lightroom sin una suscripción a la nube de Adobe, así como a los suscriptores con fotos y ajustes preestablecidos que no se habían sincronizado con la nube de Adobe en el momento de la actualización. De esta manera, todos los usuarios de iOS suscritos, podrían todavía recuperar sus datos de copias de seguridad de iPhone o iPad.

Por otra parte, desde Adobe aseguran que los daños han sido «menores», quedando este desastre limitado a los usuarios de iOS, y confirmando que la nube de Adobe Lightroom y Lightroom mobile para Android, así como el escritorio de Lightroom en macOS y Windows y Lightroom Classic, no se han visto afectados.

Quedaría pendiente ahora saber si la empresa se plantea buscar algún tipo de medida para compensar todas estas pérdidas.

Recordar además que este ha sido la segunda gran pérdida de este tipo en apenas unos meses, con la reciente problemática de la migración de la web de Canon. Así pues, esto sirve de recordatorio para que, si bien Internet puede ser un buen lugar para guardar nuestros datos, siempre es recomendable guardar una copia de seguridad en varios lugares, e incluso crear nuestros propios backup.