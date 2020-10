PCIe 4.0 es la versión más avanzada del estándar PCI Express, el bus local de Entrada/Salida fundamental en la arquitectura actual de las computadoras para el funcionamiento del subsistema gráfico y también para otros apartados como el almacenamiento, sonido o redes.

El despliegue de los nuevos estándares siempre se produce de manera gradual y PCIe 4.0 está conviviendo con la versión anterior PCIe 3.0, todavía mayoritaria y bajo la que funcionan decenas de millones de PCs. El retraso de Intel en el soporte seguramente ha afectado al grado de adopción, aunque es una cuestión de la que hemos hablado sobradamente y cambiará en el futuro ya que el gigante del chip está acelerando la incorporación de nuevas tecnologías y hoy mismo llegaba información de los Alder Lake-S (12ª Gen para finales de 2021) con PCIe 5.0.

Será para el futuro. Ahora mismo PCIe 4.0 es lo más avanzado de la interfaz y sus ventajas sobre PCIe 3.0 son contundentes (sobre el papel) al aumentar el número de canales por el que pasa la señal para duplicar el ancho de banda hasta 16 Gigatransferencias por segundo. Teniendo en cuenta que la nueva generación de tarjetas gráficas NVIDIA Ampere soportan ambas versiones, la pregunta que se hacen algunos jugadores es si el uso de una interfaz u otra afecta de manera significativa en la ejecución de juegos.

PCIe 4.0 frente a PCIe 3.0 en juegos

Techspot ha publicado un especial muy interesante que ayuda a responder a la pregunta con una serie de comparativas sobre juegos populares usando configuraciones diferentes de hardware de gama alta. Una de AMD con un Ryzen 9 3950X en una placa base MSI con chipset X570 y otra Intel con un Core i9-10900K en una placa Z490 también de MSI. Ambas empleaban 32 GB de memoria DDR4-3200 CL14 y unidades de estado sólido NVMe.

La tarjeta gráfica elegida para las pruebas no podía ser otra que la RTX 3080 Founders Edition a la que tuvimos oportunidad de someter a un intenso análisis propio que te recomendamos.

La diferencia de resultados en FPS alcanzados entre PCIe 4.0 y 3.0 cuando se utiliza el ancho de banda completo en el modo x16 en la plataforma de AMD es prácticamente despreciable en la mayoría de juegos y resoluciones probados. Apenas un 1% en Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider o F1 2020 y un 2,5% en Rainbow Six Siege. Resident Evil 3 tampoco es sensible al cambio de PCI Express, mientras que en Horizon Zero Dawn se obtiene algún frames más, pero siempre en el mismo tono, muy bajo.

Doom Eternal es un juego impresionante y permite obtener tasas enormes, pero incluso aquí las diferencias no son contundentes en absoluto y ambos ofrecen datos altísimos. Tampoco en un desarrollo como Wolfenstein.

Sí hay mayores diferencias cuando se utiliza el modo x8 frente a x16 por su menor ancho de banda y especialmente a resoluciones 2K y 4K, pero no creemos que un usuario que invierta en una RTX 3080 no utilice el modo superior.

En cuanto a las diferencias entre las plataformas de AMD usando PCIe 4.0 y la de Intel con PCIe 3.0 son variables, pero ligeras a favor del mayor IPC de la CPU del segundo. Las diferencias entre x16 y x8 sí vuelven a ser más apreciables también en la plataforma de Intel, aunque varía según el juego y se reducen en Residente Evil 3.

En resumen. Los juegos probados no aprovechan PCIe 4.0 de la manera que las especificaciones técnicas de la nueva norma prometen al duplicar el ancho de banda sobre PCIe 3.0. Los márgenes existen, pero son despreciables salvo para los entusiastas que busquen hasta el mínimo frame por segundo de más, mientras que la enorme potencia de la RTX 3080 permite superar las diferencias entre ambas versiones de la norma y la CPU de Intel sigue ligeramente por encima por su IPC.

Por supuesto, si apuestas por AMD, seguimos recomendando plataformas compatibles PCIe 4.0 a la hora de comprar equipos nuevos por su potencial de futuro. Y de presente, algo comprobable con las SSD NVMe de última generación que por el momento aprovechan más que las gráficas dedicadas la potencia de la interfaz. Tienes todos los resultados en el artículo de Techspot.