Bill Gates está de moda. El cofundador de Microsoft se ha rehecho a sí mismo como hombre de ciencia en el sentido más amplio y sus valoraciones a día de hoy siguen tan o más válidas que antaño, sirvan para bien o para mal, porque no cabe duda de que el multimillonario más famoso del mundo de la tecnología ha sido protagonista de historias de todo tipo… y más desde que la pandemia nos acecha.

Pero hoy no nos hacemos eco de ninguna perorata visionaria o de corte samaritano, sino de uno de los aspectos más básicos de la vida tecnológica de Bill Gates: ¿qué movíl usa? De la marca no se tiene idea, pero se sabe que Gates usa Android hace años porque él mismo lo dijo, dejando entrever que la razón era la cantidad de aplicaciones de Microsoft que tiene a su disposición en el sistema operativo de Google (por esas declaraciones se dedujo que podía estar usando un Samsung Galaxy 8 Plus Microsoft Edition).

Y así es. Lo ha confirmado en una entrevista que le han hecho en Clubhouse, es nueva red social de voz, cual Twitch de audio en la que lo que prima es la conversación del momento y que solo está disponible bajo invitación y con aplicación únicamente para iPhone. Pero no, Gates no usa iPhone salvo para echarle un vistazo de vez en cuando y, por lo tanto, tampoco es usuario habitual de Clubhouse.

«De hecho, uso un teléfono Android. Como me gusta seguirle la pista a todo, a menudo toqueteo iPhone, pero el que llevo conmigo es Android», responde Gates. «Algunos de los fabricantes de Android preinstalan el software de Microsoft de una manera que me facilita las cosas. Son más flexibles en cuanto a cómo se conecta el software con el sistema operativo. Así que a eso es a lo que me acabé acostumbrando», recogen en MacRumors.

Con toda probabilidad Bill Gates preferiría estar utilizando un teléfono con Windows, pero no ha podido ser. Y aunque achaca el fracaso de Windows Mobile a la demanda antimonopolio, lo cierto es que Microsoft lo intentó con todas sus fuerzas (¡compró Nokia!), pero llegó tarde. Algo que Gates también ha terminado por reconocer con el paso del tiempo.

«El error más grande que he cometido es el… cualquier mala gestión que hiciera y que causara que Microsoft no sea lo que hoy es Android. Es decir, Android es la plataforma estándar para dispositivos móviles, la alternativa a Apple. Esa es la posición natural que debería haber conseguido Microsoft» decía Gates hace un par de años. «En el mercado solo hay sitio para un sistema operativo móvil más allá de Apple y ¿cuánto vale? 400.000 millones de dólares que se podrían haber transferido de la compañía G a la compañía M…».