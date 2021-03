Próximos lanzamientos: juegos abril 2021

Como bien dice el dicho «en abril aguas mil«, aunque con un año que apunta ya a ser algo más caluroso de lo normal, más que gotas lo que tendremos este próximo mes será una gran cantidad de juegos. Y es que con unos títulos que ocuparán desde el primer día hasta el último del mes, no nos faltarán opciones entre los próximos lanzamientos para mantenernos ocupados haga el tiempo que haga fuera.

Así pues, al igual que el mes pasado, volveremos a encontramos con una buena presencia títulos de desarrolladoras independientes y algún título triple A, buen signo de que la industria sigue fuerte pese a la situación actual. Aunque este mes de abril estará marcado por los ports, adaptaciones y remasterizaciones, recuperando grandes clásicos que sin duda le tocarán la fibra nostálgica a más de uno de los aquí presentes.

Como siempre, a continuación os dejamos un pequeño resumen sobre los que consideramos son algunos de los próximos lanzamientos más interesantes para el mes de abril, ordenados cronológicamente por su fecha de salida:

1 de abril

Outriders

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia

Abriendo nuestro listado de próximos lanzamientos, volveremos atrás hasta el E3 de 2019. Y es que tras tres años de desarrollo, finalmente nos llega esta nueva IP «oscura y moderna» que nos proponen desde Square Enix, con un título que mezclará los shooters en primera persona con toques de progresión RPG, en una aventura cargada de la acción caracteriza a la desarrolladora People Can Fly, creadores de títulos como Bulletstorm y Gears of War: Judgement.

Requisitos mínimos Outriders

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel i5-3470 o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti o AMD Radeon R9 270x

Almacenamiento: 70 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

6 de abril

Star Wars Republic Commando

PS4, Nintendo Switch

Nada menos que 16 años después de su lanzamiento original en PC y Xbox, este FPS de acción táctica ambientado entre los Episodios II y III de la saga cinematográfica Star Wars vuelve para completar su presencia, con unos gráficos mejorados y una nueva funcionalidad multijugador que nos permitirá disfrutar de él de una manera totalmente nueva.



Oddworld: Soulstorm

PC, PS4, PS5

Calificada por sus desarrolladores como «la mayor aventura de Abe hasta la fecha«, pronto podremos volver a este oscuro universo de plataformas con entornos en 2.9D para continuar la historia de su trama principal, tras haber propiciado un levantamiento, y guiar a nuestros compañeros mudokons en su lucha por la libertad del Cártel Magog.

Requisitos mínimos Oddworld: Soulstorm

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Quad Core a 1.7Ghz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar



Lost Words: Beyond the Page

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Continuando por el género de plataformas, esta ven en el formato clásico 2D, cambiaremos totalmente de tercio para adentrarnos en un mundo de fantasía mucho más vívido y alegre, acompañando a la joven Izzy a para resolver toda clase de acertijos y puzles con la ayuda de un extraño diario, mientras nos adentramos poco a poco en una narrativa realmente profunda, que nos transportará a través de un cuento emocional sobre el fantástico mundo de Estoria.

Requisitos mínimos Lost Words: Beyond the Page

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core 2 Duo

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: Cualquier tarjeta con soporte para DirectX 11

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



7 de abril

Retro Machina

PC, PS4, Xbox One, Switch

Una aventura de acción y exploración ambientada en un universo retrofuturista inspirado en los relatos de ciencia ficción del siglo XX, con unos escenarios y personajes dibujados a mano, y unas mecánicas de resolución de acertijos y puzles que pondrán a prueba nuestro ingenio mientras desentramamos los misterios de un mundo olvidado tras la desaparición de los humanos.

Requisitos mínimos Retro Machina

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3 a 2GHz o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel Graphics 5500, NVIDIA GT 1030 o AMD RX 550

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



8 de abril

Before Your Eyes

PC

Embárcate en una conmovedora aventura narrativa en primera persona, en la que dirigirás y alterarás su curso la historia con parpadeos. Y es que esta innovadora experiencia hará sumergirnos de lleno en un mundo repleto de recuerdos, entrañables y dolorosos, mientras vemos pasar la vida ante los ojos.

Requisitos mínimos Before Your Eyes

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Pentium G4500 o AMD Athlon X4 880K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: Intel HD Graphics 520 o gráficas integradas AMD Radeon Vega

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible



Cozy Grove

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Apple Arcade

¿Qué pasaría si juntamos dos juegos tan distantes como Don’t Starve y Animal Crossing? No lo imagines. Este juego nos llevará de acampada en una isla encantada, donde además de crear y mejorar nuestro refugio, deberemos realizar todo tipo de pequeñas tareas para devolver el color a la isla, mientras calmamos a los diferentes fantasmas locales.

Requisitos mínimos Cozy Grove

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 a 2,5GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD Graphics 4000

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible



9 de abril

Say No More

PC, Nintendo Switch, iOS

No, este no es un juego típico. No, no está desarrollado por una gran compañía. No, no te lo puedes perder. Y es que este juego nos ofrece una manera diferente para liberar ese estrés acumulado en el trabajo a base de revelarnos contra nuestros superiores gritando a diestro y siniestro esta palabra monosílaba, haciendo frente al gran mito (y muchas veces realidad) de las prácticas abusivas contra los becarios. Sin duda la propuesta más curiosa de todo este listado de próximos lanzamientos.

Requisitos mínimos Say No More

Sistema operativo: 64 bit

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar



13 de abril

Poison Control

PS4, Nintendo Switch

Los espíritus están atrapados en venenosas manifestaciones de su desesperación, y solo Poisonette y Soul Mate pueden purificarlos. Aventúrate por los diferentes infiernos de Belles’ Hells para derrotar a los enemigos, aprender las historias de las almas caídas y de otras Poisonettes y luchar para abrirte paso hasta el cielo en este elegante y retorcido juego de acción y disparos de estética anime.



14 de abril

Forgotten Fields

PC

Un juego cálido y acogedor que tratará temas básicos como la nostalgia, la creatividad, la apreciación del presente y el paso del tiempo, ofreciéndonos a su vez una meditación sobre la impermanencia y la brevedad de la vida.

Requisitos mínimos Forgotten Fields

Sistema operativo: Windows 7 // macOS 10.11.6 // SteamOS + Linux

Procesador: Cualquier procesador a 1,8GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD 4000 series

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



15 de abril

Ashwalkers

PC

Desarrollado por Nameless XIII, el nuevo estudio de Hervé Bonin tras su paso por Dontnod (Life is Strange), este título de supervivencia y fuerte narrativa nos llevará hasta los rincones más oscuros de una sociedad postapocalíptica, donde deberemos poner a prueba nuestra humanidad con la toma de decisiones que, junto con una libertad total de exploración, marcarán el desarrollo de nuestra historia de manera única.

Requisitos mínimos Ashwalkers

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar



Godstrike

PC, Nintendo Switch

Denominado por sus desarrolladores como un «boss rush twin-stick shooter Bullet Hell 3D» basado en el tiempo, este juego nos enfrentará a unos combates frenéticos y altamente desafiantes contra todo tipo de criaturas gigantes y realmente peligrosas, a las que deberemos enfrentarnos con las 40 habilidades únicas que iremos obtenido y que podremos personalizar antes de cada encuentro, permitiéndonos una mayor libertad en nuestro estilo de juego, bajo un pequeño factor de estrategia.

Requisitos mínimos Godstrike

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3-8100 o AMD FX 6350

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD R7 250

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible



Shadow Man: Remastered

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Lanzado originalmente en 1999 para PC, PSX, Nintendo 64 y Dreamcast, este clásico vuelve a colarse entre los próximos lanzamientos con unos gráficos actualizados para devolvernos a la piel de Michael LeRoi, con diversos añadidos gráficos como el soporte para resoluciones 4K en pantallas de última generación, anti-aliasing, mejoras en el posprocesamiento de texturas o mapeado de sombras e iluminación dinámico. Además, se ha añadido contenido recortado de la versión original e incluirá HDR para las pantallas compatibles.

Requisitos mínimos Shadow Man: Remastered

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



SaGa Frontier Remastered

PC, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android

23 años después de su primer estreno, este juego de rol clásico vuelve a ser protagonista entre los próximos lanzamientos, con unos gráficos mejorados, una actualización de su jugabilidad con nuevas funciones adicionales, un nuevo protagonista, y escenas inéditas que nos ayudarán a coronar esta potente trama. Vive una auténtica aventura de rol en el papel de uno de los ocho héroes, cada uno con su propia historia y metas.

Requisitos mínimos SaGa Frontier Remastered

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



20 de abril

MLB: The Show 21

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Abriéndose paso poco a poco en nuestro país, aunque todavía lejos de la gran popularidad de la que gozan los títulos de fútbol o baloncesto, nos llega esta nueva entrega anual de uno de los deportes estrella de Estados Unidos, con la actualización de toda la temporada actual, y unos gráficos y mecánicas todavía más realistas.



Maskmaker

PC VR, PSVR

En un universo misterioso completamente nuevo construido por los desarrolladores del galardonado A Fisherman’s Tale, jugaremos como un aprendiz de artesano de máscaras, aprendiendo la magia detrás de la creación de estos accesorios. De máscara a máscara y de rompecabezas a rompecabezas, exploraremos el camino a través del «reino de las máscaras» para buscar a Próspero, que parece gobernarlo y, en última instancia, desentrañar el secreto de su misteriosa identidad.

Requisitos mínimos Maskmaker

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



22 de abril

MotoGP 21

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un año más vuelve a nuestro listado de próximos lanzamientos una nueva entrega de este título de simulación deportiva en el que podremos elegir entre unirnos a un equipo de la temporada 2021 y correr junto al resto pilotos y escuderías oficiales, o alistarte a un equipo totalmente nuevo siguiendo los consejos de tu director y de tu equipo hasta la gloria.

Requisitos mínimos MotoGP 21

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

PC, PS4, Nintendo Switch

Uno de los próximos lanzamientos más completos, en el que se incluirán los tres juegos: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, y Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX, bajo un único pack repleto de una gran cantidad de contenidos adicionales.

Requisitos mínimos Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



23 de abril

Nier Replicant ver.1.22474487139

PC, PS4, Xbox One

Una versión actualizada de la entrega NieR Replicant lanzada originalmente en Japón, que llegó a occidente bajo el nombre Nier y un notable cambio estético del personaje principal. De esta manera, con unos gráficos remasterizados, unas mecánicas de controles y combate mejoradas gracias a la experiencia su posterior entrega Nier Automata, podremos disfrutar de la verdadera experiencia que nos proponía la «primera» entrega de esta saga.

Requisitos mínimos Nier Replicant ver.1.22474487139

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-6400 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 270X

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Judgement

PS5, Xbox Series X y Series S, y Google Stadia

Estrenado originalmente hace un par de años, esta aventura desarrollada dentro del universo de la saga Yakuza (bajo un toque algo más serio) aterrizará ahora en la nueva generación de consolas para llevarnos a los bajos fondos de Tokio para presentarnos una nueva historia cargada de acción y justicia. Por otra parte, destaca el hecho de que SEGA haya aprovechado esta ocasión para romper con la exclusividad de Sony con sus próximos lanzamientos en las consolas de Microsoft y Google.

29 de abril

Total War: Rome Remastered

PC

Sumándose a los próximos lanzamientos con su reciente anuncio sorpresa, que volvió locos a los fans de los títulos de estrategia, la vuelta de este clásico ofrecerá optimizaciones 4K junto con soporte para pantallas ultra-panorámicas y soporte UHD nativo, así como soporte para Steam Workshop, y diversas funciones actualizadas y mejoras en las mecánicas ya existentes. Además, destaca el adelanto de un juego cruzado entre los usuarios de Windows, macOS y Linux, que confirma la disponibilidad del juego en los tres sistemas operativos.

Requisitos mínimos Total War: Rome Remastered

Sistema operativo: 64 bit

Procesador: Sin confirmar

Memoria: Sin confirmar

Gráfica: Sin confirmar

Almacenamiento: Sin confirmar

DirectX: Sin confirmar



Insurmountable

PC

Una curiosa aventura roguelike con permadeath, en la que, en lugar de enfrentarnos a numerosos monstruos y bestias, nos enfrentaremos al reto que supone escalar un montaña. Gracias al entorno creado por procedimientos, no habrá dos subidas iguales. Aunque los peligros que nos encontraremos sí que serán recurrentes, debiendo mantener los diferentes valores vitales de nuestro personaje, tarea ampliamente dificultada por un sistema meteorológico dinámico, los cambios de día y noche, y una multitud de eventos generados aleatoriamente.

Requisitos mínimos Insurmountable

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-650 o AMD Phenom II X4 965

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 47v0 o AMD Radeon HD 6970

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



30 de abril

Returnal

PS5

Uno de los primeros juegos exclusivos que recibirá PS5, combinando acción y disparos en tercera persona con un factor roguelike, en planeta hostil que cambiará tras cada una de nuestras muertes. Para ello, acompañaremos a Selene, sola pero no indefensa en este mundo, que deberá hacer frente a todos los peligros con sus habilidades especiales y un extenso arsenal que tendrá a su disposición.



New Pokémon Snap

Nintendo Switch

Inspirada en el clásico juego de Nintendo 64, tendremos que explorar playas, selvas y todo tipo de entornos mientras fotografiamos a los cientos de Pokémon salvajes de todas las generaciones, descubriendo un poco más sobre su comportamiento fuera del mundo de los combates. A gusto personal, uno de los próximos lanzamientos que sin duda no faltará en mi estantería.



R-Type Final 2

PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Experimenta el regreso de esta series de desplazamiento lateral legendaria, de vuelta ahora en las plataformas modernas, con una aventura que une la acción explosiva de los juegos originales con imágenes y características de juego modernizadas. Un título imprescindible para los nuevos y viejos fanáticos de estos shoot’em-up.



Próximos lanzamientos: fecha por confirmar

Century: Age of Ashes

PC

Cerrando nuestro listado de próximos lanzamientos, volveremos a encontraros con este título ya «estrenado» hace unos meses, abandonando pronto su fase de acceso anticipado. Sobrevuela los cielos en este curioso shooter online, donde montarás dragones en batallas por equipos de hasta doce jugadores. Mejora tus habilidades y descubre las diferentes habilidades de todas las clases y dragones, y compite en intensas batallas en coliseos hasta dominar frenéticos combates aéreos.

Requisitos mínimos Century: Age of Ashes

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 o AMD FX-8350

Memoria: 6 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD RX 560

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11